Ponte sullo Stretto, la scoperta: mancano i test su terremoti e venti. Stop all'opera di Salvini

14/03/2024 08:39:00

Polemiche a non finire intorno al Ponte sullo Stretto di Messina.

Durante il question time alla Camera in cui il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha comunicato che la relazione sul Ponte è stata consegnata al Parlamento, il leader di Avs, Angelo Bonelli, attacca affermando che per il progetto del Ponte "non è stata fatta alcuna prova sismica, né quella per il vento" e il "Consorzio Eurolink risponde che non sono state fatte per non perdere tempo".

Il parere del comitato scientifico esterno sul progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, è positivo, ma con ben 68 osservazioni che mettono in dubbio la possibilità di aprire il cantiere entro l'estate come da programma del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Il comitato, nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni, ha evidenziato diverse criticità nel progetto definitivo presentato dal consorzio Eurolink. Tra le più significative:

Mancanze negli studi sismici: il comitato raccomanda di verificare la robustezza della struttura in maniera più ampia.

Dubbi sulla tenuta al vento: il comitato chiede analisi non lineari per valutare il comportamento del ponte in caso di forti venti.

Acciaio non conforme alle normative: il comitato raccomanda di utilizzare acciai in linea con le normative vigenti e di verificarne la reperibilità.

Mancanza di analisi per eventi estremi: il comitato chiede di valutare il comportamento del ponte in caso di eventi combinati come vento e traffico.

Tempi di realizzazione incerti

Le 68 osservazioni del comitato mettono in discussione la tabella di marcia del progetto. La risposta di Eurolink evidenzia che alcune analisi richieste, come quelle sul vento, richiederebbero tempi lunghi, incompatibili con l'obiettivo di aprire il cantiere entro l'estate.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha definito "folle" l'idea che il ponte possa crollare, mentre il deputato di Avs Angelo Bonelli ha annunciato di consegnare la relazione del comitato alla Procura di Roma come integrazione a un esposto già inviato.

Nonostante il parere positivo del comitato, le osservazioni sollevate mettono in luce la complessità del progetto e la necessità di ulteriori approfondimenti. I tempi di realizzazione del Ponte sullo Stretto appaiono dunque incerti e potrebbero subire un significativo allungamento.