Egadi Trek, domenica 24 marzo l'escursione tra i sentieri di Levanzo

Un'escursione giornaliera, domenica 24 marzo, per conoscere i sentieri naturalistici dell'isola più piccola dell'arcipelago delle Egadi: Levanzo, sospesa sul mare del Mediterraneo con la sua omonima Area Marina Protetta, la più estesa d'Europa. Un hiking dove il tempo lento accompagnerà i passi e gli sguardi attenti a osservare colori e forme delle varietà botaniche e dell'avifauna (gheppio, falco pellegrino, corvo imperiale nidificanti sulle rupi) che incontreremo lungo il cammino. Per poi ritrovare il nostro respiro in natura con un momento dedicato allo yoga outdoor.

Raduno al terminal Aliscafi del Porto di Trapani alle 8.15 (partenza alle ore 8.45a.m.). Fine escursione alle ore 17.00 con raduno al porticciolo di Levanzo per rientro a Trapani. Orario di partenza dell'aliscafo da Trapani per Levanzo ore: 08:45a.m.; Orario di ritorno dell'aliscafo da Levanzo per Trapani ore: 17.25 p.m.

Il programma spiegato dagli organizzatori

"Lasceremo il paese di Levanzo alle nostre spalle e costeggeremo il fianco occidentale dell’isola con i suoi faraglioni e l’isola di Favignana a fare da sfondo. Risalendo il costone, poi, ci addentreremo nel bosco di macchia mediterranea che contraddistingue il versante, evolutosi su parte degli antichi terrazzamenti coltivati un tempo a frumento, viti e ulivi. Circumnavigheremo Pizzo Monaco, la cima più alta dell'isola (270m), con scorci meravigliosi sulla la più “wild” delle calette dell'isola, Cala di Tramontana, prima di proseguire verso il promontorio più a Nord, dove si erge il Faro di Capo Grosso. Da qui discenderemo lungo la carrareccia che si snoda verso Sud e poi verso Ovest, attraversando l’entroterra dell’isola fino a costeggiare Villa Florio e la Torre Saracena. Avremo quindi raggiunto il versante orientale di Levanzo con la sua meravigliosa Cala Fredda dalla quale ritorneremo al paese lungo un sentiero costiero, con gli occhi pieni di colori".

Previsto un pic nic con pranzo al sacco a cura di ciascun partecipante. Ci sarà una degustazione di una specialità locale per conoscere i sapori dell'isola. Durante l'escursione, l'insegnante di Kundalini Yoga Piero Santokh offrirà alcuni momenti di meditazione guidata e tecniche di respirazione.