E' tornato operativo l'aeroporto di Trapani Birgi

16/03/2024 09:00:00

Con il volo Ryanair 2009 proveniente da Bologna, atterrato alle 7.30, l'aeroporto di Trapani Birgi è tornato operativo dopo la sosta programmata per lavori di manutenzione alla pista e al terminal.

Riprendono così, come previsto, le operazioni di volo. Lo scalo è rimasto chiuso per quasi tre settimane, nel frattempo i voli in arrivo e in partenza sono stati spostati sullo scalo di Palermo.

In particolare sono stati sostituiti gli aiuti luminosi di pista con moderni sistemi a Led, sono stati rimossi i residui di gomma su 70 mila metri quadri di pista e sono stati riqualificati oltre 100 km di segnaletica orizzontale. Altri lavori di miglioramento sono stati effettuati nel terminal, dove ora ci sarà un'ampia e confortevole area accoglienza per le PRM, Persone a ridotta mobilità e per l'aviazione business, un nuovo gate di imbarco, una nuova biglietteria information point. Dal 31 marzo partirà a Birgi la programmazione estiva.