Feste, degustazioni, musica. Cosa fare nel weekend in provincia di Trapani

16/03/2024 06:00:00

Questo fine settimana, la provincia di Trapani si veste a festa per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe con un mix di tradizione,

arte e spettacolo. Tra altari votivi e spettacoli, Salemi, Santa Ninfa, Gibellina, Marettimo e altre località si preparano a accogliere residenti e visitatori per le celebrazioni. Ma non è tutto, il weekend porta con sè spettacoli, concerti e eventi artistici da non perdere:

SALEMI - La 'Festa di San Giuseppe - Contemporanea tradizione' torna a Salemi da sabato 16 a domenica 24 marzo. Salemi si anima con gli altari di pane tradizionali, celebri in tutto il mondo. Il programma include iniziative culturali, musicali, convegni ed eventi sportivi, con la collaborazione del Comune, della Pro Loco e altre associazioni. Il 16 marzo si aprirà alle 9.00 con la Cena di San Giuseppe presso la Chiesa di San Giovanni, gli altari saranno poi allestiti in varie zone della città. Clicca qui per il programma

SANTA NINFA - Per i festeggiamenti di San Giuseppe, una festività che rappresenta cultura e fede insieme, il 16 marzo alle 19.00, presso il Palazzo Municipale si terrà l’inaugurazione dell’esposizione “I pani della memoria di Nino Cordio”, alle 19.30 la benedizione degli altari.

GIBELLINA - La Festa di San Giuseppe torna a Gibellina con l'iniziativa "Artaru di lu Paisi", promossa dalla Congregazione di San Giuseppe con il supporto delle istituzioni locali e della comunità. Il programma include: Triduo San Giuseppe con Celebrazione Eucaristica presso Chiesa San Giuseppe il 16, 17 e 18 marzo alle 17:00. Evento "GIUSEPPE: SPOSO E PADRE!" nella Sala Agorà il 17 marzo alle 18:00, con dieci Quadri Viventi sulla vita di San Giuseppe.

MARSALA - La Festa di San Giuseppe nella Borgata di Paolini ha preso il via con la "Scinnuta del Simulacro", una tradizione radicata da 163 anni e celebrata con grande fervore dagli abitanti della zona. Con la riapertura della chiesa lo scorso 24 febbraio, i festeggiamenti sono entrati nel vivo, culminando il 19 marzo con una serie di eventi religiosi e ricreativi coordinati dal nuovo Rettore Padre Mariano Narciso e dal Presidente del comitato organizzatore Nicola Bonafede. Tra le attività del 16 e 17 marzo, spiccano il triduo di preparazione con confessioni e celebrazioni eucaristiche, che anticipano il clou delle celebrazioni nella festa liturgica di San Giuseppe il 19 marzo. Qui maggiori informazioni.

MARETTIMO - Da domenica 17 a martedì 19 marzo si tengono le manifestazioni in onore di San Giuseppe. Domenica si inizia con il Giro bandistico per il paese, alle ore 10.30, poi visita degli altari, intrattenimento folkloristico e, alle ore 22.00, musica con i Los Deseos e spettacoli di cabaret con Giuseppe Castiglia.

MARSALA - Sabato 16 marzo, alle ore 21.00, e domenica 17 marzo, alle ore 18.00, all’”Auditorium Vito Trapani" presso la sede di Officine Carpe Diem (via Armando Diaz,2 ),va in scena “Futura”, omaggio a Lucio Dalla. L'ingresso è su invito, da ritirare presso la sede dell’associazione. Sul palco: Andrea Lombardo: Batteria; Alessio Cordaro: C/basso e basso elettrico; Piano: Fabio Gandolfo; Chitarre: Gregorio Caimi; Voci: Lea Pavia - Lucrezia Benigno - Samuele Buffa - Riccardo Sciacca - Nadia Laudicina - Vincenzo Mannone. Per info 393.9799988

MARSALA - Secondo appuntamento per Albarìarte, la rassegna d'arte curata dal Maestro Enzo Campisi e da Daniele Nuccio. Sabato 16 Marzo, presso i locali di Albarìa Enoteca, a partire dalle ore 18.00 sarà inaugurata la mostra di Jole Cascio.

MARSALA - Domenica 17 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, si terrà l'iniziativa "I mosaici di Lilibeo - famiglie al Parco". Un appuntamento dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie: visita guidata esclusiva presso il Parco alla Casa romana con Mosaici sotto il Teatro Impero, domus del II-III secolo d.C, con testimonianze uniche dell’arte musiva di tradizione africana a Liliibeo. Costo attività: € 2.00 (solo adulto accompagnatore, ragazzi gratis). Attività su prenotazione.

PACECO - L'AIS provinciale di Trapani e l'enoteca "La Bottega del caffè" di Paceco annunciano il secondo appuntamento del progetto "Vino&libri, degustazioni eno-letterarie". Domenica 17 Marzo, alle ore 19.00, presso l'enoteca "La Bottega del Caffè" (viale Regina Margherita, 136), verranno presentati e degustati tre vini della cantina Colomba Bianca. Durante l'evento, la storia di Giorgio e Nora, i due amanti fuggitivi del romanzo "Sono io che vi chiamo" scritto da Giampiero Montanti. A rendere l'esperienza ancora più coinvolgente saranno i deliziosi dolci pasquali: cioccolato e colombe. Gli autori presenti saranno Baldo Palermo, docente di lettere presso il liceo classico e scientifico di Trapani, e Giovanna Tranchida, sommelier AIS. Inoltre, Giuseppe Gambino, direttore commerciale dell'azienda, racconterà la storia e la filosofia di Colomba Bianca. Per partecipare all'evento è necessario prenotare al numero 349 6729127, fino ad esaurimento posti. Il costo del ticket è di 7 euro.

TRAPANI – Sabato 16 marzo alle 21.00 al Cine Teatro Ariston, quinto appuntamento della rassegna “Si va in scena” con la direzione artistica di Alessandro Costa. Protagonista Max Giusti con il suo nuovo spettacolo “Bollicine”. È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston e dei cinema Royal e Diana, online su Liveticket.

TRAPANI - Sabato 16 marzo, ore 18.30 presso il Museo Diocesano d’Arte Contemporanea San Rocco, va in scena “Madre, la pelle nuova”, performance dedicata a Pier Paolo Pasolini con il Syntax Ensemble (Valentina Coladonato, mezzosoprano; Clara Belladone, viola; Maurilio Cacciatore, live electronics). Info e biglietti su https://www.memassociation.org/dettaglio-evento.php?id=329 o tramite messaggio whatsapp al +39 3761380272

ALCAMO - Sabato 16 marzo alle 21.15 al Piccolo Teatro di Alcamo, la Cooperativa Piccolo Teatro porta in scena la commedia brillante "Amici... guardati", con la regia di Franco Regina.Info al numero 338 2988807

ALCAMO - Domenica 17 marzo, alle ore 19.00 presso la Cittadella dei Giovani, recital dei vincitori del concorso lirico della stagione concertistica 2024 degli Amici della Musica Alcamo. Si esibiranno: Neža Vasle (soprano), Maria Cristina Napoli (soprano), Antonino Arcilesi (basso),al pianoforte Mirco Reina. Verranno eseguite arie d'opera di Puccini, Verdi, Donizetti, Rossini, e Mozart. Ingresso ordinario € 7,00 fino a esaurimento posti.

MARSALA - Domenica 17 marzo ore 18 al Teatro Sollima di Marsala il terzo appuntamento della XXIV Stagione Concertistica dell’Associazione Accademia L. Van Beethoven, diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero. Sul palco: il celebre mezzosoprano Edita Randová (Repubblica Ceca), accompagnata al pianoforte dalla pianista ucraina Oksana Shepetko. Si consiglia la prenotazione contattando il 320 6905330 / 351.2337262, oppure presso DNT Service via Sibilla 12, Marsala.

SALEMI - Un dialogo tra immaginazione, tradizione e realtà, è ciò da cui prende vita "Gommapane",il progetto ideato dall'artista Manlio Sacco e dal curatore Giuseppe Maiorana, che verrà presentato domenica 17 marzo, alle ore 18 e 30 nella sede del Sistema Museale di Salemi (sezione Arte sacra) presso l’ex Collegio dei Gesuiti, nell'ambito del vasto programma della Festa di San Giuseppe – Contemporanea tradizione, messo a punto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Venuti.