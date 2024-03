Paura per due alpinisti travolti da un masso a Macari

17/03/2024 18:04:00

Due interventi in poche ore per tre climbers feriti in Sicilia. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuto nel primo pomeriggio a Macari per soccorrere due alpinisti sardi di 35 e 45 anni travolti da un masso rotolato dalla montagna.

Il più grave ha riportato sospetti traumi all'addome e al bacino, il compagno una frattura esposta al piede. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, uno a Trapani e l'altro a Palermo.

Poche ore prima, a Monte Pellegrino (Palermo), un climber di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta di circa 20 metri. L'uomo stava scalando un monotiro di 30 metri quando ha perso l'appiglio ed è caduto sulla parete rocciosa. Ha riportato sospetti traumi alla testa e alla colonna vertebrale. I suoi compagni lo hanno calato a terra e hanno chiamato il 118. Il Soccorso Alpino lo ha stabilizzato e trasportato a piedi fino alla strada dove ad attenderlo c'era un'ambulanza che lo ha condotto all'ospedale di Villa Sofia.

In entrambi i casi l'intervento del Soccorso Alpino è stato tempestivo e ha permesso di soccorrere i climbers in modo efficace.