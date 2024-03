Trapani, mercoledì Legambiente presenta il Rapporto Ecomafia 2023

18/03/2024 15:50:00

Mercoledì 20 marzo alle ore 16.30 a Trapani, presso l’Istituto Comprensivo “Nunzio Nasi” (via Zuccalà 14),

Legambiente presenterà il “Rapporto Ecomafia 2023. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia”.

Sarà l'occasione per presentare i numeri e i temi dell'illegalità ambientale in Sicilia, ma anche per un confronto sulle principali emergenze e sulle azioni di contrasto per farvi fronte.

Il Rapporto Ecomafia è realizzato ogni anno dall'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente, in collaborazione con tutte le forze dell’ordine, (Arma di Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Direzione Investigativa antimafia, Corpo forestale delle Regioni a statuto speciale), le Capitanerie di Porto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Ispra e il Ministero della Giustizia.

Programma:Presiede Benigno Martinez, presidente del circolo Legambiente di Trapani – Erice; Saluti Ignazio Monticciolo, dirigente scolastico dell’Istituto ‘Nunzio Nasi’.

Introduce: Gianfranco Zanna, responsabile EcoMafie di Legambiente Sicilia

Intervengono: Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia; Rino Giacalone, giornalista; Gisella Mammo Zagarella, Cooperativa Calcestruzzi Ericina Libera; Gabriele Paci, procuratore Capo presso il Tribunale di Trapani.

Tutti i dati nazionali e regionali sul sito noecomafia.legambiente.it