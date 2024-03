Marsala, Andrea Falco dell'Istituto Professionale semifinalista nella gara nazionale di Odontotecnica

20/03/2024 09:55:00

Andrea Falco, studente dell'indirizzo odontotecnico dell'Istituto Professionale Giovanni XXIII - Cosentino si è qualificato alle semifinali nazionali del Trofeo Ruthinium 9 edizione 2024, gara nazionale di protesi mobile.

Un risultato eccezionale, ottenuto grazie alla dedizione di Andrea e al supporto dei suoi docenti, Giovanni Nasosti e Sasha Caldarella, che lo hanno guidato nel suo percorso di studi, fornendogli una preparazione solida e completa.

"Essere tra i primi 16 finalisti di tutta Italia e primo in Sicilia è una grande soddisfazione, spero di essere un esempio per i compagni e per chi intraprenderà questo percorso di studi - le parole di Andrea -. Raggiungere questo traguardo è stato un incoraggiamento per affrontare consapevolmente sia gli esami di stato che in futuro it mondo del lavoro".