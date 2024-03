Ciclismo: una domenica da dimenticare per la Zeen-Star Ciclyng Star

20/03/2024 08:30:00

Tanti impegni per la Zeen-Star Cycling Lab che domenica ha corso in sei competizioni di erenti nello stivale ma non solo. Un weekend tutto’altro che indimenticabile però per i pois che hanno trovato di coltà di ogni genere nelle rispettive gare, a partire dalla gara di Cinisi, dove Spadaro ha forato ed è stato costretto al ritiro. Ancora forature protagoniste nell’XC che si è tenuto a Latina con Piero Di Giovanni. Nell’XC Finestrelle che si è svolto a Santa Ninfa 8° posto per Enrico Bendici, buona prova anche di Pietro Bendici nella batteria esordienti 1° anno. Brutta caduta per Riccardo De Maria, allievo 2° anno, che ha lasciato il tracciato in ambulanza, per fortuna niente di grave dopo gli appositi controlli. Ad Avola arrivo in gruppo per Giannone nella MF Hybla Mayor e, a qualche chilometro di distanza, a Cassibile, Giulia D’Aguanno ha conquistato un terzo posto nella terza tappa della Coppa Sicilia 2024. Arrivo nelle retrovie per La Grutta e Genna. Nel prestigiosissimo GP del Ticino ha chiuso in solitario alle spalle del gruppo Simone Salvo, chiudendo i 128 km di gara al di sotto delle 4 ore.

Pochissime note positive in questo weekend secondo il Ds Ninni Stella: “Prima di oggi avrei dato un 8 pieno alla stagione, ma dopo questa domenica il mio giudizio scende a 6,5. Siamo stati presenti in 6 gare e non abbiamo raccolto nulla. Per il prossimo weekend la società vuole una vittoria, starà a me mettere i corridori in condizione di conseguirla”.