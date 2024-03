Il cantautore Dario Naccari fa tappa in Sicilia con il suo "Multiverso"

21/03/2024 16:08:00

Dopo Reggio Calabria, Potenza, Roma, Bologna, Pavia e Torino, il tour nazionale di presentazione di “Multiverso” (ascolta qui),

disco d’esordio del cantautore siciliano Dario Naccari, prodotto da Pietro Alessandro Alosi per Mezzanotte Label, fa tappa in Sicilia con tre live: venerdì 22 marzo al Rolling Stone di Trapani (via Nicolò Riccio, 15 - ore 21.30 – ingresso gratuito), sabato 23 marzo al Teatro allo Scalo di Capo D'Orlando – Messina (Stazione Capo d’Orlando- Naso – ore 21.00 – ingresso libero) e domenica 24 marzo al Lizard Pub di Palermo (via Lattarini, 22 - ore 21.30 – ingresso gratuito.

Le sue canzoni raccontano di mondi leggeri, dove la poesia diventa la mano capace di plasmare la realtà, per indicarci la strada di un percorso fatto di crescita personale e dignità spirituale. Un invito alla scoperta dei vari strati della vita, delle molteplici possibilità delle quali disponiamo, come le diverse facce di un dado: “Otto canzoni che descrivono momenti vissuti con forti slanci di emotività – racconta Dario Naccari - perdite di rotta e amore ritrovato per il nostro territorio. Storie che ci invitano ad esplorare per rimanere vivi, a privarci delle gabbie e delle nostre convinzioni, per riacquisire consapevolezza e ascolto di noi stessi, pregni della bellezza della vita e presenti nel qui e ora. Secondo la teoria del Multiverso, al di là dell’universo osservabile ne coesistono parallelamente molti altri”.

La copertina dell'album, opera della pittrice Manuela Caruso, in arte MACA, rappresenta infatti i vari livelli dell'esistenza umana, strati attraverso i quali l'uomo viaggia, ed esplora anche gli elementi del proprio interno. Osservando in una visione d'insieme la terra e il proprio corpo, scopre punti di vista dove il micro è fuso nel macro e viceversa, come una goccia che mischiandosi al mare smette di essere se stessa, per incominciare semplicemente ad essere. “Un nuovo approccio alla musica mi ha insegnato a liberarmi dal giudizio e dalle aspettative - prosegue il cantautore -, aprendomi un varco verso universi prima sconosciuti. La scrittura di queste canzoni mi ha aiutato ad acquisire maggiore consapevolezza espressiva, mi ha dato la possibilità di mettere a fuoco ciò che realmente desidero essere, mostrandomi con lealtà.”

Il disco apre con “Grosso Frenk”, segue “Più lento”, “Giovani in eterno”, “Comandante”, “Il giorno e la notte”, “Tirreno” (GUARDA VIDEO), “Multiverso”, “Quelli che ben pensano” feat Tusco (Cover Frenkie hi-nrg).

Dario Naccari nato a Messina nel 1984 è un musicista, compositore e musicoterapeuta. Cantante ed autore dei testi per la band Demomode, con la quale pubblica due album, “Hai Paura” nel 2010 e “OU” nel 2014 registrato e prodotto per Dcave Records di Daniele Grasso (CT). Dal 2014 al 2018 sperimenta la musica a teatro partecipando a spettacoli di prosa e musical. Nel 2020 inizia gli studi in musicoterapia, partecipando a numerosi incontri e seminari sull'uso della voce, comunicazione e strumenti etnici. Pubblica nel 2020 sotto lo pseudonimo di “Frenk” il brano “Comandante” prodotto da Pietro Alessandro Alosi (IlPandelDiavolo) all’interno del progetto Unlock Downtown promosso dalla Downtown Studios di Pavia. “Grosso Frenk” nel luglio del 2022, lo porta a riappropriarsi del suo nome originale. Il singolo ottiene buone recensioni dalla critica, e consolida la collaborazione con il producer Alosi per Mezzanotte label. Il 19 aprile 2023 esce il singolo “Più Lento”, il 16 giugno “Tirreno” seguito da una serie di concerti sul territorio siciliano insieme alla Tirrenic Band. Il 19 ottobre 2023 presenta la cover “Quelli che Benpensano” al circolo Arci Bellezza di Milano, che anticipa l'uscita dell'album “Multiverso”.