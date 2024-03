Erice, il 27 marzo Open Day dei corsi serali all’Istituto Florio

22/03/2024 17:10:00

Open day dei corsi serali all’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice, mercoledì 27 marzo ,alle ore 17.30 nella sede centrale di via Barresi. “Apriamo le porte della scuola agli adulti che vogliono conoscere la nostra offerta formativa e fare un’esperienza di laboratorio nella stessa serata - dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina - Il diploma si può conseguire in tre anni; è previsto il riconoscimento dei crediti e l'accorciamento del percorso formativo per il conseguimento dello stesso diploma. Gli indirizzi sono: Enogastronomia e Sala e vendita. Presentiamo le opportunità formative della scuola per accompagnare chi è rimasto fuori dal circuito dell’istruzione e formazione a una scelta consapevole e coerente con le proprie aspettative e attitudini”.

La scuola, che ospita il corso serale indicato per tutte le persone maggiorenni, sia di cittadinanza italiana che straniera, comunica l’opportunità di conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore, e dedicherà a chi non è in possesso dello stesso titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, un pomeriggio di ampia illustrazione per il raggiungimento di un obiettivo importante per la formazione scolastica.

M'llumino di meno - All'I.C. Giovanni XXIII di Paceco il Lions Club Trapani insieme al delegato distrettuale Lions sicilia Antonino Anastasi e al componente del comitato Francesco Giammarinaro, ha completato il service #milluminodimeno iniziato nel mese di febbraio. È stato un momento di utile riscontro sui suggerimenti forniti agli studenti e verificare il cambiamento apportato ai loro comportamenti quotidiani. Un sentito ringraziamento per l'ottimo risultato raggiunto va agli amici lions Antonino ,Francesco , alla Dirigente e ai docenti dell' I.C. anche per la disponibilità e l'ottima accoglienza che ci hanno riservato.

“Orientarsi – viaggiando”. L’alberghiero di Castelvetrano in Basilicata - Quarantasette studenti dell’indirizzo di accoglienza turistica dell’Istituto “Virgilio Titone” di Castelvetrano, accompagnati dai docenti Calia – Romeo – Signorile e Ocello, hanno avuto modo di vivere, nelle giornate dal 16 al 18 Marzo, un’esperienza formativa di orientamento tra arte e cultura, sport e benessere, bellezze ambientali e naturali dal titolo “Luoghi, cibo e narrazioni: nuove pratiche di valorizzazione per lo sviluppo sostenibile del territorio” organizzato da UniSalento presso il Circolo Velico Lucano di Policoro in Basilicata. La Dirigente Rosanna Conciauro riporta le emozioni che gli allievi hanno avuto modo di provare: “Un tumulto di emozioni tra mare e terra, l’odore del mare, dell’aria fresca che ti arriva tramite l’ondata del vento che scompiglia tutti i capelli, respirare ossigeno puro; abbiamo affrontato paure, qualcuno di noi ha trovato la propria vocazione o, perché no, una futura passione. Passeggiare attraverso i boschi e sentire tra le mani e sotto ai piedi la natura sono emozioni che ti restano; i paesaggi al tramonto che ti lasciano lì ferma ad osservare la bellezza che ci offre il territorio. sono esperienze uniche che ti fanno sentire viva e noi ci siamo sentiti proprio così, vivi più che mai”.