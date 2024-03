26/03/2024 08:36:00

Un grave lutto colpisce la comunità di Erice: è morto Luigi Nacci. Medico e politico, era malato da tempo. Era nato il 15 Novembre del 1954.

Medico di medicina generale, con studio ad Erice in Via Cosenza, Nacci è stato anche per due volte presidente del consiglio comunale di Erice, e un protagonista attivo, da sempre della politica ericina, contraddistinguendosi sempre per i toni garbati, la competenza (soprattutto nella materia della sanità pubblica), i modi gentili.

Era stato anche candidato Sindaco nel 2017.