Dal aprile 2 stop ai treni nel Trapanese. Le proteste dei pendolari per i bus sostitutivi...

26/03/2024 06:00:00

La già vecchia e problematica linea ferroviaria della provincia di Trapani, con i treni in continuo ritardo, con i disagi a lavoratori e studenti pendolari, con i passaggi a livello che non funzionano come dovrebbero, restando a volte abbassati per 40 minuti o aperti quando il treno passa, da questo fine settimana e più precisamente, da martedì 2 aprile si ferma per lavori fino al 15 settembre prossimo, perché Trenitalia effettuerà dei lavori di "upgrade tecnologico e potenziamento dell'infrastruttura" che ovviamente non potranno che avere come conseguenza per tutto questo periodo comporteranno gravi disagi per i pendolari.

Non sarà un'estate facile per coloro che prendono il treno per lavoro e non lo sarà per i turisti in provincia di Trapani con i trasporti nemmeno in questo periodo di feste pasquale e di inizio primavera che vedrà ferma la Funivia di Erice per manutenzione e che riaprirà solo il 20 aprile.

Autobus sostitutivi... - Tornando al trasporto ferroviario, i pendolari del trapanese dovranno accontentarsi di autobus sostitutivi, con inevitabili disagi e tempi di percorrenza allungati. Il traffico stradale, unito ai tempi di percorrenza degli autobus, potrebbe trasformare ogni spostamento in un'odissea. Niente trasporto bici o animali (a parte i cani guida) sui bus sostitutivi. La notizia ha scatenato la furia dei pendolari. Sui social network e nei forum si moltiplicano i commenti di rabbia e frustrazione. Trenitalia assicura che i collegamenti saranno garantiti, ma i pendolari non ci stanno. Le alternative proposte, con i loro tempi dilatati e le limitazioni sul trasporto, sembrano ben lontane da un servizio efficiente.

Le fermate degli autobus - I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione di: Campobello di Mazara (Viale Risorgimento,169), Mazara del Vallo (SS115, incrocio via Marsala altezza cabina elettrica), Petrosino-Strasatti (Piazza Fiera, SS115), Terrenove (SS115, in corrispondenza del civico 177), Marsala (Corso Gramsci n. 140), Spagnuola (SP21 in corrispondenza della stazione), Mozia Birgi (Piazzola Contrada San Leonardo (SP21)), Marausa (SP21, in corrispondenza di via Papa Isidoro), Paceco (Via Marsala (SS115) incrocio via Stazione), Balestrate (Via Gesù Grande, piazzetta). L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.

Ecco cosa ci scrive una pendolare: "La fermata dell'autobus a Mazara è in mezzo al nulla" - Una delle pendolari che quotidianamente va a Mazara da Trapani Antonella Iovino ci dice cosa è previsto e quali disagi con la fermata a Mazara: "Sono una dei tanti pendolari che da Trapani, ogni giorno, si muove in treno verso Mazara del Vallo e vi scrivo per segnalare quanto sta avvenendo in merito ai bus sostitutivi, che la direzione regionale di Trenitalia assieme alla Regione Sicilia, sta predisponendo per garantire il trasporto nella tratta Trapani-Piraineto. Garantire è una parola vuota, se si pensa che inizialmente i bus che Trenitalia aveva previsto prevedevano 1 ora e 45 minuti di tempi di percorrenza a fronte dei 55 minuti che impiega il treno. Pertanto, assieme ad altri pendolari trapanesi abbiamo chiesto, con felice seppur ampiamente sollecitato riscontro, di prevedere dei bus diretti Trapani-Mazara e a degli orari che ci consentissero di arrivare al lavoro ancora moderatamente freschi e riposati. Quello che mai potevamo immaginare è che la fermata di Mazara è stata stabilita sulla SS115, ossia nel bel mezzo del nulla, e per noi sarebbe impossibile arrivare al lavoro a chilometri di distanza".

La richiesta a Trenitalia da parte dei pendolari riguardo alla fermata dell'autobus a Mazara - "Sollecitiamo un cortese riscontro rispetto alla fermata del bus sostitutivo a Mazara nel bel mezzo del nulla, invitando ad una riflessione sul concetto di bus sostitutivi: la parola sostitutivo significa che deve sostituire il servizio offerto con un altro, alle medesime condizioni possibilmente, ossia tempi di percorrenza e punto di raccolta (stazioni o comunque centro città). Ma se il bus lascia i passeggeri in una statale in mezzo al nulla e lontani dal centro, vi chiedo quale servizio sta sostituendo? ma soprattutto, che servizio offre?".

E come detto sono tanti i commenti di chi tra i pendolari trova queste fermate ingiuste e impraticabili per coloro che devono raggiungere il posto di lavoro - Antonietta: "Ma stiamo scherzando? Arrivo alla statale di Mazara e devo fare 3km a piedi per arrivare in ufficio? Ci vogliono morti considerando che andiamo incontro all’estate.. Questo non è interesse della collettività! - Giacomo: "non si pensa a quelli che sono sprovvisti di macchina e ai turisti. Il comune perchè non mette allora un servizio bus stazione-statale 115?". Aurelio:"Mi dispiace, ma scaricare i viaggiatori sulla statale 115 all'incrocio di via Marsala a tre km di distanza dalla stazione ferroviaria non significa fare gli interessi della collettività. Questi pullman saranno vuoti. Ognuno si organizzerà con mezzi propri". Francesca: "Io non sono d'accordo, tutto doveva rimanere come prima, bus in stazione sia con partenze e arrivo a destinazione e viceversa... per tutta la popolazione per, ci sono persone anziane, turisti ecc...".

Questi i lavori che saranno effettuati dai cantieri di Trenitalia - I cantieri sono parte integrante di un articolato piano di potenziamento della rete ferroviaria nel Trapanese che prevede il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, l’installazione della tecnologia ERTMS (European Rail Transport Management System) lungo i 116 km della tratta Alcamo-Castelvetrano-Trapani, importanti lavori di manutenzione straordinaria, la realizzazione del sottopasso di Marsala, del Piano Regolatore Generale della stazione di Trapani e la soppressione di tre passaggi a livello fra Trapani e Paceco. In particolare, saranno effettuate opere di adeguamento in galleria propedeutiche all’elettrificazione della linea fra Cinisi e Alcamo Diramazione, e attività per l’installazione dell’ERTMS, lo stesso sistema adottato sulle linee alta velocità. Grazie a questa tecnologia sarà garantita una maggiore affidabilità dell’infrastruttura, in termini di migliore regolarità della circolazione e qualità del servizio; l’ERTMS comporterà anche potenziali benefici sulla gestione dei passaggi a livello lungo la linea. Fra Cinisi e Partinico, inoltre, saranno eseguiti importanti interventi di manutenzione straordinaria, lavori di rinnovo del binario e risanamento della massicciata per adeguare l’infrastruttura agli ultimi standard di sicurezza. Nella stazione di Trapani, invece, si lavorerà per la realizzazione del Piano Regolatore Generale mentre a Marsala sarà migliorata l’accessibilità alla stazione grazie all’innalzamento del primo marciapiede, alla realizzazione del sottopasso pedonale e del nuovo secondo marciapiede. Prevista, infine, la soppressione di tre passaggi a livello fra Trapani e Paceco e la realizzazione di un sottovia in prossimità della stazione di Trapani. Il valore dell’investimento complessivo ammonta a circa 140 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR.

Per informazioni dettagliate sugli orari dei bus sostitutivi: www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) o App Trenitalia. Call center gratuito: 800 89 20 21