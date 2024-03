Processioni del Giovedì e Venerdì Santo. Tutti i divieti di sosta a Marsala

28/03/2024 09:00:00

Al fine della migliore, ottimale riuscita dei riti della Settimana Santa a Marsala il Comando della Polizia Municipale di Marsala ha emesso delle ordinanze con le quali viene disciplinata la circolazione veicolare nelle strade interessate alle varie Processioni.



Giovedì Santo – dalle ore 13:00 alle 20:00 di Giovedì 28 Marzo (e comunque fino al rientro della Sacra Rappresentazione vivente della Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo nella Chiesa di Sant’Anna) è vietato il movimento veicolare limitatamente al passaggio della del Sacro corteo in via XIX Luglio – via Struppa – via Colocasio – via Pascasino - via Amendola – piazza Matteotti – via Alagna – piazza del Popolo – via Mazzini – via Dello Sbarco – via Roma – piazza Matteotti – via Isgrò – via XIX Luglio. Sulle stesse strade vigerà, dalle 7:00 del mattino e fino alle 22:00 il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Ancora, per oggi (dalle ore 12:00 alle 22:00) è istituito il divieto di circolazione in via Pellegrino, via Zaccaria e nel tratto retrostante la stazione degli Autobus in piazza del Popolo.

Venerdì Santo – dalle ore 14:30 alle ore 22:00 di venerdì 29 marzo (e comunque fino al rientro della Processione del Cristo Morto e di Maria Santissima Addolorata nel proprio Santuario) è stato istituito il divieto di movimento veicolare dalle ore 14,30 in via Garibaldi e dalle ore 17:00 sulla via XI Maggio (lato destro) – piazza Matteotti – via Isgrò – via XIX Luglio – via Pellegrino – piazza Marconi – via Colocasio – via Diaz – via Delle Sirene – via Scipione L’Africano – via Vespri – piazza Del Popolo – via Mazzini – via Crispi – via Roma – via Nuccio – Lungomare Mediterraneo – piazza Piemonte e Lombardo – via Dei Mille – piazza Mameli (sosta per la preghiera) – piazza Addolorata. Sulle stesse strade vigerà, dalle 7:00 del mattino e fino alle 24:00 il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Per entrambi i riti sacri gli organizzatori dovranno garantire con propri addetti o con personale di associazioni di volontariato il presidio di tutte le strade che hanno accesso ai cortei itineranti e che sono indicate dal Comando della Polizia Municipale.

LAVORI SUL LUNGOMARE SPAGNOLA

Dalle ore 8:00 di oggi, 28 marzo, e fino alle ore 17:00 sarà vietato circolare nel tratto del litorale dello Stagnone compreso fra l’intersezione con la via Giacalone e l’incrocio con la via San Pantaleo. Il provvedimento, sancito con una specifica ordinanza del Comando della Polizia municipale, consentirà agli operai del Comune di sistemare in sicurezza il manto stradale e in particolare di ovviare alla presenza di alcune buche che possono causare danni ai veicoli o incidenti.