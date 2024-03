Trapani, è il giorno dei Misteri. Percorso, divieti ed eventi

29/03/2024 06:00:00

C’è il sacro, ma c’è anche il profano. Ci sono tante processioni, dei riti religiosi, ma c’è anche il divertimento. C’è tutto questo negli ultimi giorni della Settimana Santa.

Le processioni sono quelle dei Misteri di Trapani e di Erice, mentre i riti religiosi la discesa dalla Croce. E poi, a fare da trait d’ounion ci sono le giostre. Molti i divieti, non solo di sosta e parcheggio, ma anche comportamentali. Vietato bere e urlare.

LA DISCESA DALLA CROCE



Il primo rito del Venerdì Santo è la Discesa dalla Croce che si celebra alle 12 nella chiesa di Santa Maria di Gesù a Trapani, nel centro storico. Alla presenza del vescovo e dei fedeli, infatti, il Cristo presente all’interno della chiesa, viene deposto dalla Croce.

È un Cristo particolare, perché è dotato di testa e braccia snodabili, quindi, nel momento in cui viene disceso dalla Croce assume proprio le sembianze di un uomo. A rendere unico questo rito, poi, anche l’ambiente presente all’interno della chiesa: buio e senza candele. La sola luce presente è quella che entra dalle vetrate.

La statua del Cristo viene adagiata in un lenzuolo a lutto e, subito dopo, prende il via una piccola processione all’interno della chiesa stessa.

LA PROCESSIONE DEI MISTERI DI TRAPANI



L’attesa maggiore è per la Processione dei misteri di Trapani. Venti vare che usciranno dalla chiesa delle Anime Sante del Purgatorio alle 14 e che vi faranno ritorno sabato mattina a partire dalle 7.45 dopo quasi un giorno intero in giro per la città.

Venti vare che ripercorrono la Passione di Gesù Cristo dalla separazione con i suoi genitori a Maria addolorata, vestita a lutto, e con il cuore trafitto per la morte del figlio.

Questo l’itinerario:

• Piazza Purgatorio [venerdì 29 marzo, ore 14];

• Via Generale Domenico Giglio;

• Via Nunzio Nasi;

• Via Generale Enrico Fardella;

• Via San Francesco D’Assisi;

• Via Barlotta;

• Via G.mo Tartaglia;

• Viale Duca D’Aosta;

• Via Cristoforo Colombo;

• Via Giovanni da Procida;

• Via Silva;

• Via Dei Piloti;

• Largo delle Ninfe;

• Via Carolina;

• Piazza Generale Scio;

• Corso Vittorio Emanuele;

• Via Torrearsa;

• Via Garibaldi;

• Piazza Municipio;

• Piazza Vittorio Veneto;

• Viale Regina Margherita;

• Piazza Vittorio Emanuele [sosta arrivo 1° gruppo ore 20,00]

• Piazza Vittorio Emanuele [ripartenza ore 01,00 di sabato 30 marzo];

• Via Spalti;

• Via Osorio;

• Via XXX Gennaio;

• Corso Italia;

• Piazza Sant’Agostino;

• Piazza Scarlatti [passaggio sede Unione Maestranze];

• Piazza Saturno;

• Via Torrearsa;

• Corso Vittorio Emanuele;

• Via Roma;

• Via Libertà;

• Piazza Matteotti;

• Via Libertà;

• Corso Vittorio Emanuele;

• Via Serisso;

• Via Nunzio Nasi;

• Via Giacomo Tartaglia;

• Viale Duca D’Aosta;

• Piazza Generale Scio [ricomposizione bande e processioni ore 05,30];

• Corso Vittorio Emanuele;

• Via Torrearsa;

• Viale Regina Elena;

• Casina delle Palme;

• Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;

• Piazza Lucatelli;

• Via Turretta;

• Via Nunzio Nasi;

• Via Generale Domenico Giglio;

• Piazza Purgatorio [entrata in chiesa 1° gruppo ore 07,45]

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

Per consentire il regolare svolgimento della Processione, il Comune ha previsto tutta una serie di divieti.

Questi quelli di sosta:

• via Nunzio Nasi, lato sud, dalle 8 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• via Generale Enrico Fardella, dalle 8 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• via San Francesco D’Assisi, ambo i lati, tra via Generale Fardella e via Barlotta, dalle 8 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• via Barlotta, ambo i lati, tra via San Francesco D’Assisi e via Tartaglia, dalle 8 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• via Giacomo Tartaglia, ambo i lati, per tutto lo slargo, dalle 8 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• viale Duca D’Aosta, ambo i lati, tra via Giacomo Tartaglia e via Cristoforo Colombo, dalle 10 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• via Cristoforo Colombo, ambo i lati, dalle 10 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• via Giovanni da Procida, ambo i lati, dalle 10 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• via Silva, lato nord, dalle 10 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• via Dei Piloti, ambo i lati, dalle 10 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• largo delle Ninfe, per tutto lo slargo, dalle 10 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• via Carolina, ambo i lati, dalle 10 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• piazza Generale Scio, carreggiate Nord/Sud, ambo i lati, e nelle carreggiate circostanti l’isola spartitraffico ivi esistente frontalmente l’ex palazzo Mutilati, ambo i lati, dalle 10 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• corso Vittorio Emanuele, ambo i lati, dalle 10 del 29 marzo alle 00 del 30 marzo;

• piazza Municipio (stalli H), dalle 08 del 29 marzo alle 06 del 30 marzo;

• viale Regina Margherita, ambo i lati, dalle 10 del 29 marzo alle 06 del 30 marzo;

• piazza Vittorio Emanuele, per tutto lo slargo ove insite la statua di re Vittorio e parte retrostante, dalle 8 del 29 marzo alle 4 del 30 marzo;

• via Spalti, ambo i lati, tra piazza Vittorio Emanuele e via Osorio, dalle 14 del 29 marzo alle 10 del 30 marzo;

• via Osorio, ambo i lati, tra via Spalti e via XXX Gennaio, dalle 14 del 29 marzo alle 10 del 30 marzo;

• corso Italia, ambo i lati, dalle 14 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• piazza sant’Agostino, per tutto lo slargo, dalle 14 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• piazza Scarlatti, per tutto lo slargo - compresa traversa che confluisce nella piazza Saturno, dalle 14 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• via Roma, lato ovest, dalle 14 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• via Libertà, lato sud, dalle 14 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• piazza Matteotti, per tutto lo slargo, dalle 14 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• corso Vittorio Emanuele, ambo i lati, tra via Libertà e via Serisso, dalle 14 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• via Nunzio Nasi, lato sud, tra via Serisso e via Giacomo Tartaglia, dalle 14 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• via Giacomo Tartaglia, ambo i lati/per tutto lo slargo, dalle 14 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• viale Duca D’Aosta, ambo i lati, tra Via Giacomo Tartaglia e piazza Generale Scio, dalle 14 del 29 marzo alle 14 del 30 marzo;

• via Nunzio Nasi, ambo i lati, tra via Turretta e via Generale Domenico Giglio, dalle 14 del 29 marzo alle 16 del 30 marzo;

In alcune strade sarà vietata la circolazione:

• piazza Purgatorio, dalle 7 del 29 marzo;

• via Giuseppe Verdi, dalle 7 del 29 marzo;

• via Generale Domenico Giglio, dalle 7 del 29 marzo;

• via Nunzio Nasi, dalle 7 del 29 marzo;

• via San Francesco D’Assisi, dalle 7 del 29 marzo;

• via Serisso, dalle 7 del 29 marzo;

• via Barlotta, dalle 14 del 29 marzo;

• viale Duca D’Aosta, dalle 14 del 29 marzo;

• via Cristoforo Colombo, dalle 14 del 29 marzo;

• via Giovanni da Procida, dalle 14 del 29 marzo;

• via Silva, dalle 14 del 29 marzo;

• via Dei Piloti, dalle 14 del 29 marzo;

• largo Delle Ninfe, dalle 14 del 29 marzo;

• via Carolina, dalle 14 del 29 marzo;

• piazza Generale Scio, dalle 14 del 29 marzo;

• corso Vittorio Emanuele, dalle 14 del 29 marzo;

• piazza Municipio;

• piazza Vittorio Veneto, dalle 17 del 29 marzo;

• viale Regina Margherita, dalle 17 del 29 marzo;

• piazza Vittorio Emanuele / via Pallante / via Francesco Crispi / retrovasca Tritone, dalle 17 del 29 marzo;

• via Passo Enea intersezione via Scudaniglio;

• via Spalti, dalle 21 del 29 marzo;

• via Osorio, dalle 00 del 30 marzo;

• via XXX Gennaio, dalle 00 del 30 marzo;

• corso Italia, dalle 00 del 30 marzo;

• piazza Sant’Agostino, dalle 00 del 30 marzo;

• via Roma, dalle 03 del 30 marzo;

• via Libertà, dalle 03 del 30 marzo;

• piazza Matteotti, dalle 03 del 30 marzo;

• corso Vittorio Emanuele / piazza Generale Scio, dalle 03 del 30 marzo;

• via Serisso;

• via Nunzio Nasi, dalle 03 del 30 marzo;

• via Giacomo Tartaglia, dalle 03 del 30 marzo;

• viale Duca D’Aosta - piazza Generale Scio, dalle 03 del 30 marzo;

• corso Vittorio Emanuele, dalle 03 del 30 marzo;

• viale Regina Elena / casina delle Palme;

• piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa;

• via Generale Domenico Giglio, dalle 03 del 30 marzo;

CHIUSURA TRAFFICO

Alcune arterie, invece, verranno chiuse al traffico e in altre ci saranno delle deviazioni:

• dalle 18 fino a cessata necessità, deviazione in via Scontrino, all’intersezione con piazza Umberto I, con direzione di marcia verso piazza Umberto I;

• chiusura dalle 18 fino a cessata necessità, nel lungomare Dante Alighieri, intersezione via Scudaniglio (per i veicoli provenienti dal lungomare Dante Alighieri direzione est/ovest) obbligo di svolta per la via Scudaniglio);

• chiusura di via Pallante;

• chiusura di via Platamone;

• chiusura di via Spalti / piazza Vittorio Emanuele - retrovasca Tritone;

• chiusura di via Palmerio Abate;

• chiusura di via Bellini;

• chiusura di via Vespri, intersezione con via San Giovanni Bosco;

• chiusura di via Giovan Battista Fardella carreggiate nord/sud, intersezione con via San Giovanni Bosco e via Scudaniglio;

• chiusura di via Passo Enea intersezione con via Scudaniglio;

• chiusura di via XX Settembre intersezione con Via Scudaniglio;

• chiusura di via Livio Bassi intersezione con via Scudaniglio;

• per i veicoli provenienti da piazza Umberto obbligo di svolta per piazza Montalto;

• chiusura di via Osorio intersezione con via Giuseppe Mazzini

Lungo il tragitto della processione ci saranno anche dei presidi di assistenza sanitaria:

• piazza Vittorio Emanuele (statua);

• al rientro in piazza Generale Scio (anticipa la processione);

• zona chiesa segue la processione;

• via Torrearsa (Torre dell’Orologio);

• via Spalti (lato villa Margherita);

• Casina delle Palme;

• viale Duca D’Aosta (village UNITALSI);

• al rientro Largo delle Ninfe;

• auto di coordinamento/automedica Piazza Scarlatti;

• via Castel di Terra (zona laterale Questura di Trapani);

• via San Francesco D’Assisi

• In piazza Scarlatti verrà predisposta una tenda – gazebo come postazione adibita all’intervento di primo soccorso

LA PROCESSIONE DEI MISTERI DI ERICE



È simile a quella trapanese, ma diversa. I gruppi sacri vengono portati a spalla, ma sono di dimensioni ridotte e sono 7. Poggiano su delle forcelle e c’è una sola banda musicale per tutti i sacri gruppi. La processione a Erice è un mix tra fede e tradizione, tra cultura e religione, con tantissimi fedeli che salgono al borgo medievale per godere di una processione unica, con i sacri gruppi che escono dalla chiesa di San Giuliano alle 15 e che vi rientrano dopo 5 ore, intorno alle 20. Ma in un contesto unico e particolare, quello proprio di Erice e delle sue stradine, dei ciottoli e della nebbia che, in molti casi, avvolge i sacri gruppi.

Il percorso:

- Chiesa San Giuliano

- Via Roma

- Via San Francesco

- Via Vittorio Emanuele

- Piazza Madrice

- Via Vito Carvini

- Via Gervasi

- Piazza Umberto

- Via Vittorio Emanuele

- Via Albertina

- Piazza San Martino

- Via Fontana

- Via Cordici

- Via Guarnotta

- Piazza San Giuliano

I MISTERI IN MINIATURA



Nell’androne di Palazzo Cavarretta, dove si riunisce il consiglio comunale di Trapani, fino al 4 aprile sarà possibile visitare i Misteri in miniatura. Una esposizione che celebra la devozione e la tradizione della Settimana Santa trapanese attraverso le straordinarie riproduzioni in scala dei sacri gruppi dei Misteri.

Tutto nasce dall'artista Vito Romano, creatore di queste opere d'arte miniature.

Un'occasione imperdibile per lasciarsi incantare da un viaggio emozionante tra arte e fede, alla scoperta di un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore.



DE THESAURO

La devozione di Trapani per i Misteri viene raccontata anche attraverso la mostra "De thesauro suo nova et vetera. All'origine dei Misteri. Il tesoro della pietà popolare" con opere anche poco note, provenienti da tutta la Diocesi e in esposizione alla chiesa di Sant’Agostino.

Nella mostra, il cammino spirituale della comunità trapanese prende forma nelle opere raffiguranti la Passione di Cristo.

Ognuna di esse raccoglie pensieri, intenzioni e sentimenti dei devoti ed è, quindi, mezzo di manifestazione di intima spiritualità.

Il visitatore può vivere la spiritualità attraverso il tesoro popolare di Trapani, ricco di opere pittoriche, scultoree e argetee.

Tra tutti, i teli di san Nicola e una croce dove si pensa ci sia la reliquia della croce di Gesù.

L'unica opera moderna che esprime, in una immagine, il sentire spirituale e devozionale all'unisono, è la foto del manifesto.

La suggestiva immagine scelta per il manifesto è opera del giovanissimo fotografo, di soli 14 anni, Salvatore Russo.

Lo scatto raffigura il Cristo della chiesa di San Giuliano a Erice.

LE GIOSTRE



Mentre Trapani abbraccia la Passione di Cristo tra la Processione dei Misteri e le mostre, e mentre stessa cosa accade nella vicina Erice, a piazzale Ilio ci sono le giostre. Per lo svago dei più piccoli, ma anche dei più grandi.

E per ospitare lo “spettacolo viaggiante” l’amministrazione comunale ha anche annullato il mercato del giovedì, rinviandolo a data da destinarsi.