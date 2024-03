Quanto sta soffiando il vento in provincia di Trapani?

30/03/2024 17:24:00

Ormai da un giorno soffia forte il vento di Scirocco in provincia di Trapani.

Le temperature sono più alte, ma sulla Sicilia Occidentale c'è un cielo offuscato dalla sabbia del deserto portata dal vento.

Le raffiche sono molto forti, e per tutta la giornata di oggi, sabato 30 marzo, e domani (un po' meno) 31 Marzo avremo questa condizione meteorologica.

Ma quanto sta soffiando forte il vento? Secondo le rilevazioni di Windfinder, dalla stazione dell'aeroporto di Trapani Birgi, la raffica più forte di oggi, sabato 30 marzo, fino a questo momento si è registrata alle 13.55 con il vento che soffiava oltre i 77 km/h. E' probabile, però, che in altri punti della provincia il vento stia soffiando ancora più forte, ad esempio sulle isole minori.

Qualche giorno fa, quando in piena notte il vento provocò diversi danni in provincia di Trapani, le raffiche arrivarono a 111 kmh. Per avere un paragone.

Lo scirocco ormai da diverse ore, però, sta soffiando costantemente ad una velocità superiore ai 50 kmh. Non ci sono stati voli dirottati, al momento, da e per l'aeroporto di Birgi.