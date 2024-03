I test psicoattitudinali estesi ai politici e a chi ha responsabilità di governo...

30/03/2024 00:00:00

Test psicoattitudinali. Sono effettuati su una persona che si sta valutando - di norma per un’assunzione- sia motivata verso quell’ambiente lavorativo e abbia una mente abbastanza rapida e agile nel districarsi nelle problematiche quotidiane. Con un occhio di riguardo anche sulla stabilità psichica del candidato sia per aspetti caratteriali, sia per affermazioni indicative d'eventuali tracce di disturbi psichici. Lo strumento valutativo è stato introdotto dal Consiglio dei ministri in via definitiva in un decreto attuativo della legge detta "riforma Cartabia" sulla giustizia per i futuri magistrati dal 2026.

Il provvedimento ha suscitato reazioni contrastanti, il procuratore di Napoli Gratteri: "Se vogliamo farli per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione sono favorevole, facciamoli anche per chi ha responsabilità di governo e della cosa pubblica, incarichi regionali e comunali. Dato che ci troviamo, facciamo anche i narcotest e gli alcool test. Chi è sotto l’effetto di droghe può fare ragionamenti alterati, può essere sotto ricatto. E poi facciamo anche i test del palloncino, che costano molto poco".

Accogliendo la proposta del magistrato, il vicepresidente del consiglio dei ministri Salvini che ha rifatto questa proposta del bisogno di: "Un 20 per cento di bambini stranieri in una classe è anche stimolante: conosci lingue, conosci culture, conosci musiche. Ma quando gli italiani sono loro il 20 per cento di bimbi in classe, come fa una maestra a spiegare l’italiano, la matematica, la storia e la geografia?", supererebbe la prova? Oppure:"Ritengo che sia doveroso se lo fanno i poliziotti è giusto che lo facciano i magistrati che devono amministrare la cosa più importante che c'è, cioè la libertà".

Ebbene, sulla libertà, trattasi della stessa persona che è a processo per “plurimo sequestro di persona", "aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le sue funzioni e anche in danno di minori", perché nel luglio del 2019 quando un'ong salvò 163 persone nella zona Sar libica e poi fece richiesta di sbarco, il 1 agosto l’ex ministro dell'Interno rifiutò con decreto l’ingresso della nave “nel mare territoriale nazionale” e continuò a negare lo sbarco anche dopo la decisione del Tar del Lazio, a cui Open Arms aveva presentato ricorso, di sospendere il divieto e concedere l’ingresso in acque territoriali vista la situazione di “eccezionale gravità e urgenza”.

Una condizione critica documentata anche da Emergency dopo aver visitato i migranti sulla nave. La situazione si sbloccò solo grazie al sequestro della nave — con la conseguente evacuazione immediata dei profughi a bordo — disposta dalla procura di Agrigento per “ragioni di sicurezza, date le condizioni psicologiche assai critiche dei naufraghi. Indipendentemente dalle responsabilità giuridiche, ma privare 27 minori per 20 giorni di stare sulla terraferma non è da disturbo della condotta umanitaria, che fallirebbe qualsiasi esame? Oppure quando si costituisce un cartello elettorale per l'elezioni europee chiamato Stati Uniti d'Europa formato da Italia Viva con elementi della nuova Dc di Cuffaro,+Europa, Partito Socialista Italiano, Volt e libdem, che asserisce: "Vuol dire essere riformisti e progressisti", sicuramente verso libero mercato e capitalismo, ma si collocano nel centro sinistra, sono anche loro da test psicoattitudinali.

Vittorio Alfieri