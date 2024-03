Tensione Nato-Russia. Navi da guerra di Putin al largo di Pantelleria

31/03/2024 11:00:00

Navi da guerra della Russia solcano il Mediterraneo e passano "accanto" Pantelleria.

Pochi giorni fa alcune unità della Marina di Mosca sono state avvistate nei pressi di Pantelleria, nel canale di Sicilia. Le ragioni del viaggio sono ignote, ma sembra che siano dirette a est, prima in Egitto e poi in Siria, dove c’è una stazione russa di rifornimento e dove possono portare rinforzi per le difese militari del presidente Assad.

A mettere in allarme l’Italia e gli alleati della Nato un deciso incremento delle unità della Marina russa nel Mediterraneo che viene seguito passo passo dai satelliti e presumibilmente sorvegliato a distanza.

Dal 28 marzo si susseguono segnalazioni di una misteriosa flottiglia militare russa che proprio giovedì scorso è stata avvistata ad appena 32 km a nord di Pantelleria. La formazione sarebbe composta da due navi militari: la Ivan Gren e la Alexander Otrakovsky. Insieme alle due unità navigherebbe la petroliera Kola.



La presenza di navi russe nel Mediterraneo non è un evento eccezionale. La Russia ha una base navale a Tartus, in Siria, e la sua flotta è regolarmente impegnata in attività di pattugliamento e addestramento nella regione.

Ma il passaggio nel Mediterraneo fa tenere alta l'attenzione negli alleati Nato.