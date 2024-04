02/04/2024 10:41:00

La Divisione Calcio a 5 ha reso note le convocazioni al raduno di preparazione del progetto 2.0 “Futsal Future CUP 2024”, una competizione interamente dedicata ai giovanissimi talenti del Calcio a 5 italiano. Per la Regione Sicilia, tra i convocati figura anche l’Under 17 del Marsala Futsal 2012 Marco Villa, di ruolo portiere, classe 2007, che in questa stagione ha anche giocato - e ben figurato - in alcune partite di serie B con la prima squadra. Il raduno siciliano si terrà presso il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) martedì 2 aprile dalle ore 15 alle ore 17. La selezione vedrà Villa nella fase nazionale della Futsal Future Cup nei prossimi mesi. Grande soddisfazione per il responsabile del settore giovanile del Marsala Futsal Leandro D’Alessandro e di tutta la società azzurra che fa un grande in bocca al lupo al ‘portierino’ Marco Villa per questa nuova e stimolante avventura sportiva.