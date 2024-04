Valentina Piraino: "Ecco perchè mi sono dimessa dalla Giunta Grillo"

09/04/2024 21:09:00

Pubblichiamo il testo della lettera, inviata dall'avvocato Valentina Piraino al presidente del consiglio comunale, con la quale l'ormai ex assessora della Giunta del sindaco di Marsala, Massimo Grillo, spiega il perchè delle sue dimissioni.

Egregio sindaco, spett.le Consiglio,



ritengo opportuno, nel rispetto della città, chiarire le motivazioni alla base delle dimissioni da me rassegnate nella giornata di ieri.



Ho ritenuto di rimettere nelle mani del Sindaco le mie deleghe poiché, come già noto allo stesso Sindaco, da mesi sono emerse diversità di vedute nella gestione delle funzioni a me assegnate con conseguente ed evidente atteggiamento di sfiducia rispetto al mio operato, soprattutto nella funzione di Vicesindaco.



Nonostante il Sindaco Grillo mai mi abbia chiesto palesemente di rassegnare le dimissioni , le discordanze verificatesi hanno fatto venir meno le condizioni per poter esercitare tranquillamente e in piena autonomia le funzioni a me demandate.



Alla luce di ciò ho rappresentato immediatamente la disponibilità di rimettere nelle sue mani le funzioni da vicesindaco a suo tempo conferitemi, seppur rappresentando fin da subito piena disponibilità a rassegnare le citate dimissioni solo quando ciò non avrebbe causato danno alla città e, dunque, nei tempi e nei modi che il Sindaco riteneva opportuni.



Ringrazio i consiglieri Milazzo Vito e Piero Cavasino, miei consiglieri di riferimento fin dalla mia nomina del febbraio 2022 quale assessore del gruppo liberi su proposta del Sindaco Grillo, che fortemente hanno manifesta la mia riconferma quale loro assessore di riferimento e che fin da subito si sono attivati per trovare una mediazione ed una soluzione proponendo il mio mantenimento nella giunta quale assessore, proposta da me accolta con favore ma non ritenuta fattibile dal Sindaco.



Li ringrazio, inoltre, perché con entrambi abbiamo provato sempre a portare avanti con determinazione il programma elettorale del Sindaco ma soprattutto abbiamo provato ad andare incontro alle esigenze dei cittadini con totale disponibilità, senza preconcetti o chiusure, anche nei confronti di chi non la pensava come noi e ciò secondo l’insegnamento politico del Sindaco Grillo che, avendo sempre dichiarato di voler lavorare su una nuova classe dirigente, credo, oggi, possa essere orgoglioso dello spessore politico e di autonomia dagli stessi raggiunto.

Alla luce di quanto avvenuto, nonostante l’apprezzamento per lo spirito di sacrificio e la determinazione con cui il Sindaco porta avanti il suo mandato, mi sono vista costretta a non poter continuare la mia esperienza amministrativa.

Sono, dunque, venuti meno i presupposti per un mio personale impegno quale vicesindaco e, purtroppo, anche come assessore.

Ringrazio sentitamente il Sindaco Grillo per l’opportunità che mi ha dato e gli auguro fortemente di poter proseguire il suo mandato con serenità e soddisfazione.

Alla città dico che, nonostante il limite di essere solamente alla mia prima esperienza amministrativa, ho cercato di svolgere il mio ruolo con tenacia, correttezza, umiltò, trasparenza ed un profondo senso di legalità, credendo fortemente nella forza trasformante del dialogo trasversale e dell’ascolto di ogni singolo, ho provato ad esserci per tutte le persone che incontravo in città e mi scuso se, nel corso del mio servizio, ho deluso le aspettative di qualcuno.

Ho cercato di dare il meglio nelle funzioni a me assegnate secondo non tanto una visione politica quanto una visione “amministrativa” intendendo per amministratore un soggetto a servizio dell’intera città a prescindere da colori politici, ruoli e/o estrazioni sociali.

Ciò a maggior ragione in una delle più importanti deleghe a me assegnate, quella ai servizi sociali per cui sono fermamente convinta che oltre a competenza ed esperienza serva prevalentemente amore ed umanità.

Ho messo a disposizione le mie energie e il mio tempo sottraendolo al lavoro ed alla famiglia che ringrazio pubblicamente per avermi sostenuta in questo percorso.

Ringrazio tutti i dipendenti comunali per la loro competenza e per il sostegno che non mi hanno fatto mai mancare;

ringrazio il Consiglio Comunale tutto, maggioranza ed opposizione per la loro preziosa attività , per essere stati spesso stimolo per nuove iniziative e supporto efficace ad alcune delle azioni che l’Amministrazione intendeva portare avanti.

Infine ringrazio la città di Marsala per avermi accolto .

Auguro a tutti una efficace azione politica ed amministrativa per lo sviluppo e il benessere della città di Marsala

Avv. Valentina Piraino