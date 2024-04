Emergenza idrica ad Erice: "Servono urgenti lavori a Raganzili"

12/04/2024 11:11:00

I consiglieri di oppisizione ad Erice intervengono ancora una volta sull'emergenza idrica.

"Come avevamo previsto - scrivono in una nota - tutta la Sicilia sta andando verso una crisi idrica senza precedenti tanto che lo stesso Governo regionale ha chiesto al governo nazionale di riconoscere la dichiarazione di emergenza che consentirebbe l’adozione di misure contingibili e urgenti in ragione della particolare situazione in cui ci troviamo".

Circa Erice, i consiglieri chiedono "di effettuare una manutenzione urgente del cosiddetto serbatoio “Raganzili” che rifornisce il vasto territorio di Casa Santa appunto Raganzili e S. Giuliano".

"Oggi più che mai, chiediamo che questa amministrazione, in vista dell’approvazione del Bilancio previsionale 2024 – 2026, provveda tramite perizia sul cisternone, a verificare lo stato in cui si trova, affinchè si possa eventualmente stimare il costo della sua manutenzione in via d’urgenza, e metterlo in sicurezza rispetto alle perdite che già dimostra di avere a causa della sua vetustà. Questo consentirebbe anche di cercare le dovute risorse finanziarie tramite il fondo speciale di protezione civile regionale. Restiamo pertanto in attesa che anche in questo caso, l’Amministrazione Toscano batta un colpo" concludono i consiglieri di opposizione Vincenzo Maltese, Simona Mannina, Piero Spina, Michele Cavarretta, Alberto Pollari, Vincenzo Favara, Assunta Aiello.