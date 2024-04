Raccolta RAEE in calo in Sicilia. Aumenta in provincia di Trapani (+8.6%) 

12/04/2024 18:30:00

La Sicilia ha raccolto 23.551 tonnellate di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nel 2023, con un calo dell'8,6% rispetto all'anno precedente. Si tratta di un dato peggiore rispetto alla media nazionale (-3,1%), che fa scivolare la regione al diciassettesimo posto nella graduatoria pro capite (4,87 kg/ab), ben lontana dalla media italiana (5,92 kg/ab).

Trapani ed Enna in controtendenza - Nonostante il calo generale, alcune province siciliane hanno registrato un aumento della raccolta. Enna ha visto un incremento del 40,6%, raggiungendo i 616 tonnellate, mentre Trapani ha registrato un +8,6% per un totale di 3.221 tonnellate. In queste due province, i valori pro capite sono i più alti della regione: 8,02 kg/ab per Enna (+40%) e 7,72 kg/ab per Trapani (+8,6%).

Calo significativo in alcune province - Le province di Palermo (-23,6%), Messina (-14,7%) e Catania (-8,8%) hanno registrato i cali più significativi. In particolare, Palermo ha raccolto solo 5.297 tonnellate, con un pro capite di 4,38 kg/ab, mentre Messina si attesta a 6,46 kg/ab (-14,7%) e Catania a 5,41 kg/ab (-8,8%).

Rifiuti di piccole dimensioni trascurati - L'analisi evidenzia che mancano all'appello soprattutto RAEE di piccole dimensioni, come telefoni cellulari e piccoli elettrodomestici. Questo dato sottolinea la necessità di maggiori investimenti in formazione e controlli, nonché in educazione ambientale per i cittadini.

La Regione Siciliana deve fare di più - "La Sicilia ha ancora molto da fare per migliorare la raccolta dei RAEE", ha commentato Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE. "Le province che non raggiungono i 3 kg/ab rischiano di rimanere indietro e di impattare negativamente sulla raccolta complessiva. La Regione deve assumere un ruolo attivo per aumentare la raccolta tracciata e contrastare i fenomeni illegali".

L'Assessore all'Ambiente della Regione Siciliana, Elena Pagana: "Il rapporto del Centro di Coordinamento RAEE è un punto di riferimento importante. La Sicilia nel 2023 si è attestata al sesto posto in Italia, prima tra le regioni del Sud. L'obiettivo per il 2024 è di incrementare la raccolta sensibilizzando i cittadini, veri protagonisti della transizione ecologica".