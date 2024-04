L'innovativa "Primavera di Butterfly" a Trapani

14/04/2024 20:20:00

Il Teatro Pardo di Trapani è stato il palcoscenico di un evento unico con la messa in scena de "La Primavera di Butterfly", frutto di una collaborazione tra il Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani e il Luglio Musicale Trapanese.

Con il coordinamento dalla docente Micaela Carosi - soprano dall’illustre carriera internazionale - il progetto artistico ha realizzato un'interpretazione innovativa e coinvolgente dell'opera "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini. Giorgia Ferrara ha emozionato nel ruolo di Madama Butterfly, mentre Aurora Baiamonte si è distinta in quello di Suzuki. Trukhin Anatolii ha interpretato con vigore Pinkerton, mentre Ko Seunghyun, con la sua calda voce, ha portato sulla scena la figura di Sharpless, Giuseppe Galante era Goro, Stabile Nicolò invece Joy figlio. La narrazione è stata guidata da Riccardo Serenelli nel ruolo di Joy adulto, offrendo al pubblico una visione incisiva della storia.

L'orchestra, diretta da Carlo Magni, e il coro, diretto da Salvatore Scinaldi, hanno aggiunto profondità e drammaticità alla performance, restituendo al pubblico un’efficace interpretazione della splendida partitura di Puccini. Il coinvolgimento degli studenti provenienti da tutti i dipartimenti musicali del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani ha arricchito l'esperienza, dando grande forza allo spettacolo.

In un momento in cui il mondo affronta sfide e conflitti, "La Primavera di Butterfly" ha trasmesso un potente messaggio di pace e solidarietà, partendo dalla storia di Madama Butterfly e dalla tragedia nucleare di Nagasaki. Riprendendo il senso della mostra itinerante SENZATOMICA, volta a sensibilizzare sulla minaccia delle armi nucleari, lo spettacolo è stato anche caratterizzato dalla proiezione di un video riferito ad un bombardamento e al “suono” di esso. Si è così efficacemente determinato un contrasto suggestivo tra la distruzione nucleare e la rinascita rappresentata dai ciliegi in fiore, emblema della primavera giapponese.

Lo spettacolo è stato il risultato di un lavoro sinergico tra il Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani e il Luglio Musicale Trapanese, con la collaborazione di VillaIncanto per i costumi e le proiezioni.