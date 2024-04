I fatti del 15 Aprile: l'attacco dell'Iran, Biden frena Netanyahu, avanza la Russia

15/04/2024 07:23:00

E' il 15 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’Iran ha lanciato centinaia di droni kamikaze, missili balistici e missili la crociera contro Israele. Lo Stato ebraico, sostenuto da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Giordania e Arabia, è riuscito ad abbatterne il 99%

• Joe Biden ha convinto il premier israeliano Benjamin Netanyahu a non ordinare una immediata rappresaglia. Almeno, per ora

• Nei sondaggi del New York Times, Biden è quasi riuscito a recuperare lo svantaggio. Ora Trump è dato al 46%, Biden al 45% e c’è un 8% di indecisi





• Le forze russe continuano ad avanzare sul fronte orientale dell’Ucraina. Attaccate ieri zone residenziali nel Donetsk, negli abitati di Pokrovsk, Volnovakha, e Ocheretyne

• Elly Schlein ha garantito alla Meloni una specie di tregua finché lei sarà impegnata con la crisi internazionale

• Venerdì scorso il generale Roberto Vannacci sarebbe stato avvistato in via Bellerio

• Umberto Bossi critica Salvini: «Ha rovinato la Lega»

• Papa Francesco vuole nominare padre Georg Gänswein nuovo nunzio apostolico nei Paesi baltici

• La centrale di Bargi è ancora allagata

• Un giovane cinese, 20 anni, studente universitario a Torino, ottimo curriculum, a un certo punto è impazzito e ha preso a mandare minacce di morte ai compagni di corso



• Il presidente argentino Javier Milei e la procace attrice comica Fátima Florez si sono lasciati

• Amadeus a Discovery prenderà 25 milioni di euro a stagione

• In provincia di Caserta due uomini si sono messi a litigare per un posto auto nel loro condominiale. Uno a un certo punto ha tirato fuori una pistola e l’ha ammazzato

• Al giurista Sabino Cassese va il nuovo Premio Alberto Arbasino assegnato dal comune di Voghera

• L’Inter è a un passo dallo scudetto. Udinese-Roma è stata segnata da un malore di Evan N’Dicka

• Maverick Vinales domina il MotoGP di Austin

• Nella notte prima del derby della Mole, gli ultrà bianconeri hanno attaccato uno striscione sulle gradinate della Basilica di Superga, luogo sacro del tifo granata

Titoli

Corriere della Sera: Biden, lo stop a Netanyahu

la Repubblica: Israele prepara la risposta

La Stampa: Iran, Biden frena Netanyahu

Il Sole 24 Ore: L’attacco iraniano / Israele: per ora / nessuna reazione / Biden frena i blitz

Il Messaggero: La spinta del G7 per la pace

Il Giornale: Israele e Occidente respingono l’Iran

Leggo: Israele non risponde. Per ora

Qn: Il mondo ferma l’escalation della guerra

Il Fatto: L’Iran abbaia, ma non morde / Israele non vuole più fermarsi

Libero: La sinistra col turbante

La Verità: L’Iran incendia il mondo / Serve uno stop in Ucraina

Il Mattino: «Israele, niente escalation»

il Quotidiano del Sud: Il ’68 non può tornare

Domani: L’Iran a Israele: «Questione chiusa» / Biden cerca di fermare l’escalation