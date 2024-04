Di Paola, "Se vince la destra, sarà colpa del Pd che non ci appoggia"

15/04/2024 08:15:00

Se anche a Castelvetrano vincerà la destra, sarà colpa del Partito Democratico.

E’ questo il punto di vista di Nuccio Di Paola, coordinatore Regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia e vicepresidente vicario all’ARS. Il pericolo denunciato da Di Paola riguarderebbe praticamente l’intera isola, visto che il Pd non appoggerà il M5S in tutti i comuni in cui si svolgeranno le elezioni amministrative.

“Noi appoggiamo quasi dappertutto sindaci uscenti del Pd, ma il Pd non appoggia nessuno dei nostri – ha scritto in una nota Di Paola, condividendo quanto già affermato da Giuseppe Conte - Un esempio per tutti? Caltanissetta, dove non c’è ancora l’appoggio per il nostro sindaco uscente Roberto Gambino. È incredibile che a Gela saremo insieme a sostegno dello stesso sindaco e a Caltanissetta, grosso capoluogo di provincia, il Pd non metta nemmeno il simbolo a sostegno di nessun candidato”.

“Stessa storia anche a Castelvetrano – ha aggiunto - dove corre il nostro sindaco uscente Enzo Alfano senza l’appoggio del Pd. E tutto questo mentre noi negli anni passati abbiamo sempre appoggiato loro proposte. Se la destra continuerà a vincere nei comuni, i siciliani che sperano nell’agognato cambiamento sapranno chi dovranno ringraziare”.

A Castelvetrano, l’alleanza tra il M5S e il Pd, presa in considerazione nelle scorse settimane con la partecipazione di “Sud chiama Nord”, non ha avuto alcun seguito. Il Pd infatti, si sarebbe alleato coi 5 Stelle, soltanto se loro avessero rinunciato alla proposta di candidatura del sindaco uscente Enzo Alfano.