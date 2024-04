Trova la figlia in camera da letto con il fidanzato, padre li aggredisce

16/04/2024 21:08:00

Un uomo di Palermo è stato arrestato per aver aggredito brutalmente la figlia quindicenne e il suo fidanzato dopo averli scoperti insieme in camera da letto. L'uomo, in preda alla rabbia, ha afferrato un oggetto e ha iniziato a colpire ripetutamente i due giovani, causando loro lesioni su tutto il corpo e un trauma cranico alla ragazza.

L'episodio è avvenuto domenica mattina a Pallavicino, quartiere di Palermo. I vicini, allarmati dalle urla provenienti dall'abitazione, hanno chiamato i soccorsi. I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo e i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sulla scena, trovando i due adolescenti in gravi condizioni. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso e successivamente ricoverati per le cure necessarie.

Le indagini, condotte dai Carabinieri, hanno portato alla denuncia del padre per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Vista la gravità dell'accaduto, sono state attivate le procedure previste per i casi di "codice rosso", volte a garantire la protezione delle vittime di violenza domestica e a prevenire ulteriori episodi di abuso.

Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'evento, ascoltando le testimonianze della ragazza, arrivata in ospedale insieme alla madre, e del suo fidanzato.