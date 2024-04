Verso le Europee, tre candidati della provincia di Trapani

16/04/2024 06:14:00

Ci sono tre candidati, per ora, della provincia di Trapani per le europee di giugno. Due di loro sono canditati nella lista Libertà di Cateno De Luca, si tratta del marsalese Antonio Parrinello e della mazarese Giulia Ferro, che è pure candidata al consiglio comunale in sostegno di Salvatore Quinci.

Il terzo candidato è Mimmo Turano, per la Lega, attuale assessore regionale all’Istruzione e Formazione. Turano, Raffaele Stancanelli e Annalisa Tardino sono le tre punte su cui il partito di Matteo Salvini punta in Sicilia, ci saranno poi i candidati della Sardegna.

De Luca ieri mattina, durante la sua consueta diretta social, ha detto che ha chiuso tutte le candidatura per la lista Libertà: “Per due mesi noi rappresentiamo la Libertà, alla luce del sole".





Ad avere già iniziato la campagna elettorale è Leoluca Orlando, dopo avere lasciato il PD, e insieme a lui pure il fedelissimo Giambrone, a Roma ha partecipato alla manifestazione “Il coraggio di osare”: “È essenziale comprendere che il vero tema di questa elezione è il Mediterraneo, simbolo di mille contraddizioni. Questo progetto politico è la punta avanzata dell'alternativa alla becera destra che governa il Paese e ritengo che ci sia un solo modo per vincere: non avere paura di perdere. Non avere paura del diverso, riconoscendo i diritti dei migranti e combattendo per un futuro senza dittature o violenza. Perché la libertà dalla paura è pace”.

Ultimi giorni di trattative per le alleanze anche per Totò Cuffaro, questa DC risulta un piatto che fa gola a tutti ma poi gli accordi sfumano.

Riaperto il dialogo con Forza Italia, dove però sono pure arrivati i Noi Moderati di Saverio Romano. Cuffaro e gli azzurri potrebbero stringere un accordo e fare posto in lista a Francesca Donato.

I pontieri sono al lavoro, da Saverio Romano allo stesso Maurizio Lupi, se questo accordo vedrà la luce la lista sarà fortissima, dopo l’arrivo dell’MPA che sosterrà la candidatura di Caterina Chinnici, i cuffariani porterebbero altri voti ancora.

Dalla parte dei forzisti ci sono molti malumori, non gradiscono questo posizionamento che vedrebbe tra l’altro pure l’arrivo di una candidata di area moderata, che frenerebbe il lancio degli azzurri, almeno di quelli più quotati come Marco Falcone e Edy Tamajo, stessa cosa per Caterina Chinnici.

Lista quasi chiusa per Fratelli d’Italia, dopo l’ufficializzazione di Ruggero Razza sono altri i nomi pronti a partire con la campagna elettorale. _Ci sono Massimiliano Giammusso, Giuseppe Milazzo, Guisi Savarino, Rossana Cannata.