Santa Ninfa: il sindaco Ferreri incontra i cittadini, l'opposizione l'accusa di fare comizi

17/04/2024 06:00:00

Il 7 aprile scorso il sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri, insieme alla sua giunta, è sceso in piazza per incontrare i cittadini. Un richiamo alla responsabilità ma pure per fare chiarezza, un comizio a tutti gli effetti è questa l’accusa che l’opposizione ha subito mosso al Primo Cittadino che dal palco ha detto: “Non è mai fuori luogo o fuori tempo informare i cittadini di come viene amministrata la cos a pubblica”.

Un incontro che vede l’Amministrazione Comunale fare chiarezza su alcune situazioni di carattere ordinario e straordinario, il sindaco non ha una maggioranza in consiglio comunale su cui contare, sono 8 i consigliere eletti di opposizione, solo 4 di maggioranza.

Ferreri dal palco ha lanciato una accusa molto pesante nei confronti dell’attuale presidente del consiglio comunale, Nicola Biondo: “Esercita in maniera del tutto a rbitraria il suo ruolo di presidente, ergendosi a Re Sole, colui che tutto può e tutto decide in seno al consiglio comunale, dando la parola a chi vuole lui infischiandosene di regolamenti”. C’è uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione, con un clima pesante, vari attacchi non solo politici ma finiti pure sul personale.

Il sindaco Ferreri si appella alla trasparenza della sua Amministrazione, ogni centesimo pubblico speso viene pubblicato sul sito del Comune, avviate tutte le collaborazioni con ogni singola associazione presente sul territorio.

Durante l’incontro con i cittadini Ferreri ha elencato tutte le cose fatte nel giro di pochi mesi, a cominciare dalle perdite idriche, rifacimento della segnaletica, sistemazione della villa comunale, del campo sportivo, sostituite le inferriate al bastione, installati i condizionatori all’asilo nido, progetti anche per il verde pubblico.

L’amministrazione comunale ha approvato in giunta il bilancio il 4 Marzo scorso, anche se era già pronto a fine gennaio, di fatto garantendo tutti i servizi nei capitoli, l’opposizione toglie invece le risorse. Lo aveva già fatto con le manifestazioni natalizie, hanno pure bocciato l’emendamento che prevedeva l’entrata in bilancio di 170 mila euro che servivano per vari investimenti. Il sindaco Ferreri definisce una “zavorra” i consiglieri comunali che si oppongono allo sviluppo del territorio.

Il bilancio prima di arrivare in consiglio comunale ha avuto il confronto con i consiglieri di opposizione, per una maggiore condivisione ma la proposta che ne è venuta fuori è quella di un bilancio trimestrale ma tecnicamente è impossibile realizzarlo.

Peraltro la legge prevede che entro il 15 marzo i bilanci dei Comuni devono essere approvati, il sindaco Ferreri nel suo lungo intervento dice di avere inserito nel bilancio 2426 tutte le somme necessarie a garantire i servizi per la città: mensa, trasporto extra urbano, asilo nido per il servizio integrativo, c’è la somma di 14 mila euro per garantire il servizio fino al luglio. E poi ancora previste in bilancio le somme per garantire la pulizia delle caditoie, assistenza alla comunicazione, pulizia del verde pubblico, derattizzazione, per la colonia estiva, per le sagre, per la integrazione ai dipendenti comunali.

Infine l’appello del sindaco all’opposizione: “Votate il Dup, approviamo il bilancio, la norma poi prevede la nota di aggiornamento al Dup. Non paralizziamo l’attività amministrativa”.