I fatti del 24 Aprile: approvato il patto di stabilità, aiuti Usa e norma anti TikTok, niente bonus da 80 euro

24/04/2024 06:53:00

E' il 24 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il parlamento europeo ha approvato il patto di Stabilità senza il voto degli italiani. I partiti della maggioranza si sono astenuti, così come il Pd. Il M5s ha votato contro. A favore solo tre «sì». Paolo Gentiloni: «A quanto pare abbiamo unito gli italiani»

• Aborto, passa la norma per i pro life nei consultori. È scontro con le opposizioni. Con due emendamenti al disegno di legge sulla Cybersecurity, rispunta il carcere per i giornalisti

• Dopo mesi di negoziati, nella notte, il Senato degli Stati Uniti ha approvato definitivamente un pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari. Sessantuno andranno all’Ucraina, gli altri a Israele e Taiwan. Nel pacchetto anche la norma anti TikTok

• Niente Bonus da 80 euro. Il provvedimento slitta alla prossima settimana. Il governo, in bolletta, deve trovare le coperture anche per alleggerire la tassazione delle tredicesime

• Michele Emiliano ha varato il rimpasto della giunta pugliese con tre nuove assessore. Il M5s non voterà la sfiducia. Sono arrivate anche le dimissioni dell’assessore alla Sanità Rocco Palese

•All’aeroporto di Fiumicino Piero Fassino è stato beccato, oltre le casse del duty free, con un profumo da 100 euro in tasca. Una distrazione che gli è costata una denuncia per furto

• La pratica commerciale di Balocco sui pandori griffati Ferragni era scorretta. Lo ha deciso il tribunale di Milano che ha accolto il ricorso del Codacons

• Palenzona si è dimesso da presidente della Fondazione Crt

• Scontri al Politecnico di Torino tra manifestanti pro Palestina e polizia. Diversi i feriti. Tensioni anche nei campus Usa. Ieri cento arresti alla New York University

• Netanyahu prepara l’azione militare israeliana a Rafah. L’Egitto starebbe approntando una tendopoli a Khan Younis per evitare che i rifugiati sfondino la frontiera verso il Sinai

• Dopo mesi di polemiche, il parlamento britannico ha approvato la legge per mandare i migranti illegali in Ruanda. Ma a Sunak ogni deportazione costerà cara. Si parla di due milioni a passeggero

• Dal prossimo 4 maggio Roberto Napoletano dirigerà Il Mattino di Napoli. Subentrerà a Francesco De Core, che resterà come vicedirettore

• Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, ex tesorieri della Lega, sono stati condannati in appello a 4 anni e mezzo e 3 anni nel processo sulla Lombardia Film Commission

• In Texas un ragazzino di sette anni uccise, senza motivo, un vicino del nonno mentre dormiva sul divano

• Un gol di Milik sul 2 a 0 per Lazio, gela l’Olimpico festante, e consegna alla stralunata Juventus la ventiduesima finale di Coppa Italia, la sesta per Massimiliano Allegri

Titoli

Corriere della Sera: L’Italia non vota il Patto Ue

la Repubblica: Ue, il partito tradito

La Stampa: No al Patto Ue, Meloni dà battaglia

Il Sole 24 Ore: Fondi europei 2021-27: in tre anni / la spesa dell’Italia resta sotto quota 1%

Avvenire: «Ricostruire la pace / partendo dai popoli»

Il Messaggero: Patto di stabilità, le regole dell’Ue

Il Giornale: Per zittire i ministri / feriscono sette poliziotti

Leggo: L’Italia è un paese per vecchi

Qn: L’Italia non vota il patto di Stabilità

Il Fatto: Fassino denunciato: / «S’è intascato il profumo»

Libero: La polizia presa a mazzate

La Verità: Se la casa non è green, niente affitto

Il Mattino: Patto di Stabilità, nuove regole

il Quotidiano del Sud: Il Sud è il domani

il manifesto: Campus largo

Domani: Patto di stabilità, figuraccia dell’Italia La destra si astiene, caos su Giorgetti