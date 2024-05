 Diga Trinità: il paradosso continua, sono previsti interventi solo sulla rete irrigua

10/05/2024 18:24:00

Alla Diga Trinità il paradosso sembra non avere fine. Tra le opere previste e finanziate con fondi Fsc, Psr e Pnrr nel settore idrico in Sicilia, per un totale di 340 milioni fra 41 interventi, 37 disposti dal governo Schifani, non sono previste opere che riguardano l'deguamento della diga Trinità, ma solo dei lavori alla rete irrigua servita dalla stessa, senza nessun intervento sul bacino che continuerà, come sta facendo da tempo, a sversare l'acqua raccolta in mare piuttosto che servire l'agricoltura del territorio della provincia di Trapani.

Questi i lavori previsti in Sicilia Occidentale per il Consorzio CB1 Trapani - Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino “Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell’automazione della rete“. PNRR Lavori in fase di completamento. Finanziamento 6 milioni 146 mila euro. Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino “Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell’automazione della rete ” ia finanziarie. II Stralcio. FSC 2014-2020 Lavori consegnati ad Aprile 2023. Finanziamento 5 milioni e 234 mila euro.

Lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul Fiume Belice Sinistro – Opere di adduzione e distribuzione relative alla zona 1/C – 11° Stralcio funzionale – 11° lotto. Opere di completamento comiziale. L 145/18 Finanziamento previsto nel 2025. Finanziamento 2 milioni e 600 mila euro.

Manutenzione straordinaria della rete irrigua nella conca del fiume “DELIA” alimentata dalla diga Trinità – 1 Stralcio 178/20 Finanziamento previsto nel 2024. Finanziamento 11 milioni e 515 mila euro.Riefficentamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinita’ – progetto esecutivo I° lotto funzionale. L. 178/20 Finanziamento previsto nel 2024. Finanziamento 8 milioni 702 mila euro