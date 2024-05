Castelvetrano piange la scomparsa di Vito D'Antoni

12/05/2024 11:25:00

Castelvetrano si ritrova a piangere la scomparsa di uno dei suoi cittadini più amati, Vito D'Antoni, venuto a mancare all'età di 57 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro una grave malattia. E' deceduto presso l'hospice di Salemi, dove era ricoverato da alcune settimane.

Vito D'Antoni era una figura poliedrica nel panorama culturale e mediatico di Castelvetrano. La sua carriera è stata densa e variegata, spaziando dal giornalismo all'intrattenimento, senza mai lesinare la sua disponibilità e offrendo sempre un'interpretazione onesta e precisa degli eventi. Nonostante non avesse mai ottenuto formalmente il tesserino di giornalista, D'Antoni era considerato uno dei migliori nella sua professione, grazie al suo innato intuito e alla sua profonda capacità di comprendere uomini e circostanze.

La sua voce ha animato le frequenze di numerose stazioni radiofoniche come Radio Liberty e RCV, e i telespettatori lo hanno conosciuto attraverso le sue apparizioni su canali come Tele Scirocco e Alpa Uno. Oltre ai media, Vito era conosciuto per la sua passione per la pallavolo, di cui è stato un valente arbitro, e per la sua attività nei palchi di tutta la Sicilia, conducendo centinaia di spettacoli con un'impegno e una professionalità che lo hanno sempre distinto.