Domenica 26 maggio torna Cantine Aperte. Gli eventi di Fazio, Firriato e Feudo Arancio

Torna come ogni anno in primavera il tradizionale appuntamento con Cantine Aperte, al quale gli appassionati e i cultori del vino e della Sicilia che ruota attorno alla sua produzione non possono mancare. Qui vediamo quali sono le proposte di tre...