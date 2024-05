Notte dei Musei al Parco archeologico di Selinunte. Sabato apertura serale e ingresso 1 euro

16/05/2024 10:53:00

Nel Parco archeologico di Selinunte alla luce della luna,

cercando le sagome dei templi che paiono sbucare dalla notte: ritorna infatti sabato 18 maggio la Notte europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d'Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l'identità culturale.

In tutta Europa i musei saranno aperti in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro: a Selinunte sarà possibile visitare i templi della collina orientale dalle 20 a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23.30). Disponibile alle 21 la visita guidata di CoopCulture tra mitologia, storia ed aneddoti sulla fondazione e lo sviluppo della città partendo proprio dal Tempio E o Heraion, magnifico esempio dell’ architettura templare dorica del V secolo avanti Cristo, parzialmente risollevato nel dopoguerra; si prosegue per il Tempio F, della metà del VI secolo avanti Cristo probabilmente dedicato a Dioniso; e infine il Tempio G, uno dei templi dorici più grandi dell’antichità. Giorni, orari e biglietti su www.coopculture.it

Disponibile la Selinunte Card365 adatta alle famiglie che oltre all’ingresso al Parco per tutto l’anno, comprende anche sconti sulle visite guidate.