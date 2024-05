16/05/2024 17:50:00

Un uomo di 39 prende una buca enorme sull'asfalto di via Regione Siciliana, perde il controllo del suo scooter e muore.

L'ennesima tragedia della strada è avvenuta tra il ponte di Bonagia e l’ex rotonda Oreto mentre l'uomo stava procendendo in direzione Catania. I sanitari del 118 una volta arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ad indagare sull’incidente mortale gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.