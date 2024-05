17/05/2024 08:00:00

Importanti movimenti societari per il Footbal Club Marsala che, appena terminato il Campionato di Promozione ed in attesa di notizie sul fronte ripescaggio in Eccellenza a cui la società del Presidente Giovanni Sardone ha già dichiarato di ambire, rinforza i ranghi societari con l'ingresso della FSC Group. La società internazionale, il cui Deus Ex Machina è il marsalese Leonardo Curatolo, ha già tessuto trame commerciali con il sodalizio azzurro, dato che uno dei propri asset societari è la rappresentanza di abbigliamento sportivo Acerbis con cui l'FC Marsala ha acquisito di recente la partnership tecnica. Un movimento societario importante che conferma la volontà di percorrere nel più breve tempo possibile il tragitto verso obiettivi importanti che il Presidente Sardone ha dai primi giorni della scorsa stagione sempre dichiarato di ambire. "Stiamo percorrendo la giusta strada, dichiara il Presidente Giovanni Sardone, i veri marsalesi, quelli che ci credono, stanno dalla nostra parte e sostengono il nostro progetto che è soltanto appena iniziato".