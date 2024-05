17/05/2024 18:30:00

Per motivi di sicurezza niente trasferta a Trapani per i tifosi della Cavese che domenica affronterà i granata nell'incontro valevole per lo scudetto della serie D.

Il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno per l’incontro “Trapani – Cavese” di domenica 19 maggio. Nella stessa giornata si terrà l’incontro tra il “Siracusa Calcio- L.F.A. Reggio Calabria”.

Il provvedimento è stato adottato dal prefetto dopo aver sentito il questore, a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive in ragione della rivalità tra le tifoserie della Cavese e della LFA Reggio Calabria e la contestuale movimentazione delle stesse alla volta delle rispettive sedi di gara, a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito.