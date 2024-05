Inizia oggi a Marsala il Festival "MediterraneaMente": Viaggiare con la Mente

17/05/2024 09:06:00

Il Festival dei Bambini, un evento colorato e ricco di attività educative e culturali, prende il via oggi a Marsala con il tema "MediterraneaMente: viaggiare con la mente". Questa rassegna, pensata per i più piccoli e le loro famiglie, propone un weekend lungo di eventi che si svolgeranno in diverse location della città, offrendo incontri con autori, laboratori, spettacoli e molto altro.

Programma degli Eventi

Venerdì 17 Maggio:



Ore 17:30 - 18:30, V Circolo "On. Francesco De Vita": Sergio Olivotti presenterà "Otto e Rino" | ed. Gilfo".



Ore 21:00, Atrio Palazzo Comunale: Un appuntamento musicale ambientato in uno scenario suggestivo, il "Candlelight", darà un tocco magico alla serata.

Sabato 18 Maggio:



Ore 10:00 - 13:00, V Circolo: Gabrielle Cracolici intratterrà i più giovani con "Oliver e il galeone dei pirati | ed. Gilfo", mentre Sergio Olivotti ritorna con un'altra sessione narrativa.



Ore 19:00, Il Circoletto: Nadia Terranova racconterà storie dalla sua officina di scrittura

Domenica 19 Maggio:



Ore 10:00 - 13:00, Complesso San Pietro:



Francesca Parmigiani discuterà di "L'Europa spiegata alle bambine e ai bambini | ed. Becco giallo".



Matilde Scirarino e Barbara Aprile condurranno un laboratorio di Kamishibai.



Volontari NPL terranno una sessione di reading nella zona biblioteca dei piccoli.



Ore 12:00, IV Ombra di Carrubo, Allaggio del Nabu | ed. Mesogea: Jaroslaw MikoÅ‚ajewski intratterrà il pubblico con storie avvincenti.





Lunedì 20 Maggio:



Ore 18:30, Teatro Impero: Spettacolo evento finale con "Lo Zecchino D'oro di Marsala", un momento di grande festa e musica.



Ogni giorno del festival offre un mix unico di divertimento e apprendimento, mirato a stimolare la curiosità e la creatività dei giovani partecipanti. Il festival non solo celebra la cultura e la letteratura infantile ma anche la ricchezza del patrimonio mediterraneo attraverso storie e leggende.

Questo evento rappresenta un'opportunità imperdibile per le famiglie di immergersi in un'avventura culturale e di divertimento, garantendo ai bambini un'esperienza educativa ed entusiasmante.