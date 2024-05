Le potenzialità dell'agricoltura marsalese al centro di un incontro al Circolo Lilibeo

17/05/2024 11:17:00

Si terrà sabato 18 maggio, alle ore 18:00, presso i locali del Circolo Lilibeo in Via

Vaccari, 1 (P.zza della Repubblica) a Marsala, un incontro su "Il percorso delle aziende di successo dell'agricoltura marsalese tra innovazione, tradizione e sostenibilità".

L’evento, organizzato dal Circolo Lilibeo in collaborazione con il Collegio provinciale dei Periti Agrari di Trapani, con il Lions Club di Marsala e con il Rotary Club di Marsala, vuole far conoscere il percorso virtuoso di alcune aziende leader nel campo del florovivaismo, vivaismo viticolo, frutticoltura, olivocoltura, orticoltura e produzioni biologiche operanti sul territorio. A Marsala infatti, l’agricoltura va ben oltre il vino per cui è famosa. Le sue terre generose ospitano una varietà di coltivazioni che contribuiscono alla ricchezza e alla diversità della regione. Specchio di un mondo agricolo in costante evoluzione dove i giovani, animati da quel mix unico di passione, innovazione e tradizione, rappresentano la forza vitale delle aziende agricole.

Attraverso le testimonianze dirette si potrà comprendere appieno le potenzialità e le opportunità che l’agricoltura marsalese, nonostante la perdurante crisi riconducibile a diversi fattori, riesce ancora a dispensare. L’incontro, rivolto sia agli operatori del settore che potranno contribuire ad approfondire gli argomenti trattati, sia alla cittadinanza interessata a questo importante settore della nostra economia, avrà il seguente programma:

Ore 18:00 – Saluti e Presentazione

Giovanni Gaudino – Presidente Circolo Lilibeo Marsala

Francoise Bouix – Presidente Rotary Club di Marsala

Paola Di Pietra – Presidente Lions Club di Marsala

Pasquale Angileri – Presidente Collegio Periti Agrari provincia di Trapani

Ore 18:15 - Interventi

MARTA TRAPANI – Società agricola Trapani srl

ANTONELLA TITONE – Azienda agricola biologica Titone

ALESSANDRO ARINI – Azienda agricola biologica I frutti del sole

MARIO DANIELE MANNONE – Società agricola Mannone Ignazio srls

GIUSEPPE VINCI – Società cooperativa agricola ABC

GIACOMO MANNONE – Vivai Mannone srl società agricola

MARCO POZZI – Pomel srl

NICOLA TRAPANI - Già Docente di Viticoltura ed Enologia:

“SFRUTTARE IL POTENZIALE AGRICOLO PER IL RILANCIO

ECONOMICO DEL TERRITORIO”

Ore 19:30 – Interventi liberi

Coordina RINO BONOMO