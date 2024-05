 "Mediterraneamente": un innovativo festival a Marsala. Oggi il gran finale

20/05/2024 09:14:00

Marsala ospita il suo primo festival dedicato esclusivamente alla letteratura per l'infanzia, denominato "Mediterraneamente", un evento pionieristico concepito per celebrare la lettura e la creatività tra i più giovani. Nonostante le sfide meteorologiche, il complesso monumentale di San Pietro si è trasformato in un vivace centro di attività culturali, attirando famiglie e bambini entusiasti, desiderosi di partecipare a laboratori creativi e ascoltare storie che ispirano e educano.

Il festival, brillantemente orchestrato dal V Circolo di Marsala sotto la direzione di Vita D'Amico, ha preso il via venerdì 17 maggio. Si è distinto per la sua offerta unica di eventi che hanno coinvolto note personalità del mondo letterario e della pedagogia. Sergio Olivotti con "Otto e Rino nel Golfo" e Gabrielle Cracolici con "Oliver e il galeone dei pirati" hanno aperto le porte dell'immaginazione ai giovani ascoltatori attraverso le loro avventure narrate.

Il punto culminante del festival si è verificato domenica 19 maggio, con la partecipazione di Francesca Parmigiani che ha introdotto i giovani alla diversità e all'unità europea con "L'Europa spiegata alle bambine e ai bambini". Inoltre, la celebre scrittrice Nadia Terranova ha tenuto un laboratorio di scrittura creativa, attraendo un folto pubblico desideroso di apprendere dal suo esteso repertorio letterario.

Il festival si concluderà oggi, lunedì 20 maggio, con il tanto atteso evento dello Zecchino d'Oro di Marsala al Teatro Impero alle 18:30, promettendo un finale scintillante pieno di musica e talenti.

"Mediterraneamente": Un Innovativo Festival della Letteratura Infantile a Marsala