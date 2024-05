 "Mizzica!", il dizionario della tradizione gastronomica siciliana

20/05/2024 15:30:00



"Mizzica!", esclamazione tipica siciliana ben cattura l'essenza del dizionario gastronomico ideato da Francesco Lauricella. Un'opera che va oltre la semplice raccolta di parole, trasportando il lettore in un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori, delle tradizioni e dell'identità culinaria della Sicilia.

"Mizzica!", edito da Topic non è un semplice dizionario, ma un'immersione nella cultura siciliana a tavola. Con 6.500 vocaboli, l'autore ci conduce in un percorso che va dalla A di "abbaddàrisi" (abbuffarsi) alla Z di "zzoccheggiè" (masticare lentamente), svelando i segreti di piatti tipici, ingredienti locali e utensili tradizionali.

Ogni parola è una storia, un frammento di cultura che ci permette di assaporare l'anima della Sicilia. Lauricella non si limita a definire i termini, ma li contestualizza all'interno di aneddoti, proverbi e detti popolari, offrendo al lettore un'esperienza linguistica e culturale a 360 gradi. "Mizzica!" è un libro necessario, un ponte tra passato, presente e futuro. Un'opera che celebra la bellezza e la ricchezza della Sicilia, un territorio che, pur non avendo avuto "un esercito e una marina", ha saputo conquistare il mondo con il suo gusto, la sua cultura e la sua inimitabile lingua.

Un'opera da non perdere per gli appassionati di gastronomia, lingua e cultura siciliana, ma anche per chiunque voglia scoprire la bellezza di un'isola che ha sempre avuto "tutto il resto".