I fatti del 21 Maggio: tremano i Campi Flegrei, chiesto l'arresto per Netanyahu

21/05/2024 07:00:00

E' il 21 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• I Campi Flegrei hanno tremato per una scossa di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni. Nessun danno a persone ma tanto spavento, anche a Napoli. A Pozzuoli molti i cittadini che hanno preferito dormire in tenda

• Karim Khan, il procuratore della Corte dell’Aia, ha chiesto di emettere un mandato di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, per il ministro della Difesa Yoav Gallant, e per i leader di Hamas Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh e Mohammed Deif. Durissime le reazioni. Sia Israele che Hamas rifiutano categoricamente di essere messi sullo stesso piano

• Oggi in Iran inizia la commemorazione per la morte del presidente Raisi. Il suo vice Mohammad Mokhber ha preso il suo posto per guidare il Paese a nuove elezioni che si terranno il 28 giugno. La maggior parte degli analisti sostiene che nulla cambierà





• Julian Assange è libero di fare appello. L’Alta Corte di Londra ha stabilito che le garanzie offerte dagli Stati Uniti nell’eventualità di un’estradizione non sono sufficienti





• È iniziata la campagna elettorale sui social. Dal pallone di Conte e Renzi, all’orsetto di Angelo Ciocca, passando per le bustine di cannabis, le braghe calate in nome dei diritti e autobus da inseguire

• I senatori di Fdi hanno depositato un disegno di legge che prevede l’obbligo per i gestori social di verificare l’età degli utenti e di negare l’accesso ai minori di 16 anni. La Lega vuole reintrodurre la leva universale e i deputati del partito di Meloni vogliono multare chi non lava il tricolore

• Il Fondo monetario internazionale bacchetta l’Italia sul debito e critica il Superbonus

• Borse, Milano maglia nera a causa delle banche. Oro e rame battono tutti i record: il primo con una puntata a quota 2.450 dollari l’oncia e il secondo con l’ennesimo balzo che l’ha portato a superare 11.100 dollari per tonnellata a Londra

• Oggi c’è lo sciopero dei taxi. Le auto bianche saranno ferme nelle principali città dalle 8 alle 22. Saranno garantiti comunque i servizi essenziali, come le corse da e per gli ospedali

• William Lai Ching-te, il nuovo presidente di Taiwan, si è insediato. Tra musica rock e danze aborigene, ha chiesto alla Cina di fermare «le intimidazioni politiche e militari»

• È crisi tra Spagna e Argentina. Milei ha accusato il premier spagnolo Pedro Sánchez di avere una moglie corrotta e Madrid ha richiamato l’ambasciatore

• Ieri notte alcuni ladri sono entrati nella casa romana di Matteo Salvini. Hanno cercato, invano di aprire la cassaforte

• È scattato il divieto di dimora nella sua villa di Cafelù per Gianfranco Miccichè. L’accusa è di peculato. Il deputato di Forza Italia, quand’era al vertice del parlamento siciliano, avrebbe usato l’auto blu per dare passaggi a amici e parenti, portare il gatto dal veterinario e per farsi consegnare lasagne e, forse, anche droga. L’obbligo di dimora a Palermo e Monreale per il suo autista Maurizio Messina: avrebbe dichiarato 76 missioni di lavoro mai fatte

• I pm di Genova hanno deciso di convocare l’armatore Gianluigi Aponte, proprietario della Msc, e il sindaco Marco Bucci. Nessuno dei due è indagato. Aponte è socio al 45 per cento di Aldo Spinelli nella società che gestisce il terminal Rinfuse

• La Procura di Lucca ha aperto un fascicolo a carico di Lorenzo Mazzaro, figlio della ministra Santanchè, per diversi di abusi edilizi nella mega-villa a lui intestata al Parco della Versiliana

• Una ragazza di 19 anni ha denunciato quattro francesi di stupro di gruppo. L’avrebbero violentata su una nave da crociera mentre era in gita con la scuola

• Una filippina di 28 anni, in servizio su una nave da crociera, avrebbe lasciato il suo neonato di due giorni morire di stenti. Nessuno sapeva che aveva partorito. Non voleva perdere il lavoro.

• A Bologna, la Juventus pareggia in rimonta 3 a 3. Il Verona si salva battendo la Salernitana 2 a 1

• Lorenzo Berlusconi, figlio di Pier Silvio, è un piccolo campione di boxe

Titoli

Corriere della Sera: Chiesto l’arresto /per Netanyahu / e i capi di Hamas

la Repubblica: Il Medio Oriente Trema

La Stampa: L’Aja, Israele come Hamas / «Crimini contro l’umanità»

Il Sole 24 Ore: Piano casa, la mappa degli interventi

Avvenire: Sposati e con due figli / Il desiderio dei ragazzi

Il Messaggero: «Promozioni degli statali / non più solo per concorso»

Il Giornale: Voglio arrestare Netanyahu

Leggo: I giovani hanno voglia di figli

Qn: La procura dell’Aja: arrestate Netanyahu

Il Fatto: Elezioni: FdI e Pd spendono / 3 milioni e Renzi 1,5 (per sé)

Libero: Sinistra sotto Salis

La Verità: Gentiloni smonta le balle di Giuseppi

Il Mattino: Scosse da incubo

il Quotidiano del Sud: Europa, chi l’ha vista?

il manifesto: Capo d’accusa

Domani: «Arrestate Netanyahu e Sinwar» Gaza, per la Cpi nessuno è innocente