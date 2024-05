Alcamo Book Festival: Francesco Forgione presenta Mais Rosso - viaggio in Messico tra narcos, farfalle e indios ribelli

21/05/2024 09:11:00

Nell’ambito delle iniziative di Alcamo Book Festival che si svolge dal 23 al 26 maggio,

giovedì 23 maggio presso l’Oratorio del Collegio dei Gesuiti ci sarà la presentazione del libro di Francesco Forgione “Mais Rosso - viaggio in Messico tra narcos, farfalle e indios ribelli”, Zolfo editore.

Un viaggio reale nel Messico della guerra sucia dello stato corrotto e in quella infinita dei cartelli del narcotraffico, Francesco Forgione, negli anni, ha incontrato ministri, magistrati, poliziotti ed ha conosciuto i familiari dei desaparecidos. Ha ascoltato la voce dei preti di strada e della gente

delle comunità indigene che resistono, degli attivisti per i diritti umani e dei giornalisti che mettono a rischio la propria vita, ed ha raccolto le storie delle vittime innocenti di questa guerra sporca, di coloro che si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Un libro che racconta la violenza dei boss dei cartelli e dei capi delle bande di strada, le famigerate pandillas; e attraverso la confessione di sicari e soldati dei narcos emerge un ritratto inedito dei signori della droga e del crimine organizzato messicano. Sono loro i padroni di tutto, con i funzionari e i poliziotti venduti, i politici collusi e gli eserciti sanguinari. Pagina dopo pagina si scoprono le vite dei ragazzini che diventano sicari, prede di un sistema feroce, affascinante e mortale. Come a Scampia a Napoli e allo Zen di Palermo.

Francesco Forgione, calabrese, da trent’anni vive in Sicilia, giornalista, già deputato siciliano e nazionale, è stato presidente della Commissione parlamentare antimafia. Dal 2017 al 2020 è stato consulente dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (Unodc) in Messico e titolare della “Cathedra Giovanni Falcone y Paolo Borsellino” dell’Alta Escuela para la Justicia di Città del Messico. Tra le sue pubblicazioni: Oltre la cupola. Massoneria, mafia, politica (con P. Mondani, 1993); Amici come prima. Storie di mafia e politica nella seconda repubblica (2002); Mafia

export. Come ’ndrangheta, Cosa nostra e camorra hanno colonizzato il mondo (2009); Storia illustrata di Cosa nostra (con E. Ciconte, E. Patti, 2012); I Tragediatori. La fine dell’antimafia e il crollo dei suoi miti (2016); Atlante delle mafie (curatore con E. Ciconte, I. Sales, 2012-

2017). Dal 2020 è sindaco del Comune di Favignana-Isole Egadi.