22/05/2024 10:02:00

Una utilitaria si è ribaltata in via Trapani a Marsala e sta causando il blocco del traffico.

Il guidatore di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo - non si sa per quale motivo - e l'auto, come potete vedere dalle foto, si è ribaltata su un fianco e sta ostruendo buona parte della carreggiata.

Fortunatamente le persone a bordo non hanno riportato conseguenze fisiche. Al momento, per permettere di liberare la strada sono sul posto i vigili del fuoco e un furgone del soccorso stradale. Per consentire le operazioni di sgombero il traffico è attualmente bloccato.