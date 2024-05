 Marsala senz'acqua, protestano i titolari di bar e ristoranti. "Il servizio autobotti non funziona"

23/05/2024 18:40:00

La mancanza d'acqua a Marsala sta causando tanti disagi, non solo alle famiglie ma anche alle attività commerciali, come bar e ristoranti del centro, oltre che alle scuole come raccontato da tp24 questa mattina.

E proprio i ristoratori e i titolari di bar protestano per il pessimo servizio delle autobotti del Comune, che hanno rifornito un po' le scuole, le case di cura e l'ospedale ma non riescono a far fronte alle richieste delle attività del centro, per le quali, senza acqua, diventa tragico se non impossibile lavorare.

E a descrivere i disagi che si stanno vivendo in centro, è proprio Andrea, titolare di un ristorante. Ecco cosa ci dice:

"Ho un’attività commerciale a Marsala (ristorante) e dopo tutte queste rotture, per la seconda volta in una settimana, devo chiamare una ditta privata per riempire i miei serbatoi e poter lavorare, a scapito di spese abbastanza alte. Il problema sta nell’ufficio acquedotto, che dovrebbe poter garantire il servizio di autobotti, ma che ha due numeri per richiederle, di cui uno spento e l’altro in cui risponde una dipendente comunale che non sa che risposte dare, che tempistiche ci sono per ricevere l'autobotte e se ne “lava le mani” chiudendo il telefono in faccia. Cosa stanno facendo gli uffici competenti del comune per questo problema che durerà ancora per molti giorni? Lasciando stare noi che abbiamo attività e riusciamo a permetterci un servizio privato, ma anziani e famiglie in difficoltà, come devono comportarsi?".