Buon compleanno, Marisa

24/05/2024 06:00:00

Oggi, Marisa Leo avrebbe compiuto 40 anni. Ma non usiamo il condizionale. Marisa Leo COMPIE 40 anni. Il suo martirio, infatti, è memoria viva per tante persone che hanno raccolto la sua testimonianza e la sua eredità, e che, dalla storia tragica di Marisa, hanno preso spunto per azioni concrete di contrasto a tutte le forme di violenza contro le donne.

CHI ERA MARISA LEO.

Marisa Leo, originaria di Salemi, è stata uccisa lo scorso 6 settembre a Marsala dall'ex compagno Angelo Riina, che poi si è tolto la vita. Una relazione tossica, burrascosa, finita nel peggiore dei modi. Marisa aveva denunciato in passato l'ex compagno, poi fa rimesso la querela per amore della figlia.

Mamma di una bambina di 4 anni, Marisa era una donna che amava la vita, e con un sorriso contagioso.

Era molto conosciuta non solo in provincia di Trapani.



Il suo nome da anni era legato al mondo del vino, sua grande passione. Era infatti responsabile marketing di una delle più grandi cantine cooperative della Sicilia Occidentale, Colomba Bianca. Faceva parte dell'associazione Donne del Vino e si è sempre spesa non solo per la promozione del vino e del territorio siciliano e trapanese in ogni occasione. Ma la sua forza, la sua energia la impiegava soprattutto per le iniziative a sostegno delle donne. Con le Donne del Vino si era fatta promotrice di molte attività e campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Il suo martirio non ha spento quella luce, ha dato forza a molte altre persone per continuare una battaglia. Una battaglia per la gentilezza.

Il suo terribile femminicidio ha scioccato tutta la comunità della provincia di Trapani. Durante i funerali, a Salemi, cariche di significato sono state le parole del fratello, con un pensiero rivolto alla piccola figlia di Marisa.

I funerali di Marisa Leo, il messaggio del fratello: "Mi rivolgo a tutti gli uomini ..." from Tp24 on Vimeo.

OGGI. Per onorare la memoria di Marisa Leo, gli amici e la comunità di Marsala si riuniranno presso il complesso monumentale di San Pietro in una serata dedicata alla "cultura del rispetto", promossa dall'associazione che porta il suo nome.

L'evento, intitolato "Aspire to Inspire", vedrà la partecipazione di diverse personalità influenti nel panorama culturale e sociale siciliano. Tra gli ospiti figurano Giusy Aqueli, Presidente di Palma Vitae, Roberta Urso, delegata regionale delle Donne del Vino Sicilia, e Samantha Di Laura, vice-presidente dell'Associazione Marisa Leo. Saranno presenti anche Grazia Priulla, docente di Sociologia all'Università di Catania, Ester Rizzo, giornalista e scrittrice, Luana Rondinelli, attrice e regista, e Gerry Bianco, pittore, che esporrà la sua opera "300 pennellate contro".

L'evento si concluderà con un aperitivo sostenibile presso l'Enoteca a Palazzo Fici, dove metà del ricavato sarà devoluto all'Associazione Marisa Leo. Con un contributo di 20 euro, i partecipanti potranno unirsi in questo gesto di solidarietà, contribuendo attivamente alla promozione di una cultura basata sul rispetto e l'impegno sociale.



IL RICORDO COMMOVENTE DI IGNAZIO BOSCHETTO

In questi mesi sono state tante le iniziative per non dimenticare Marisa e per intensificare il percorso di "gentilezza" contro i femminicidi e tutte le violenze sulle donne. E' nata l'associazione Marisa Leo, che si sta facendo promotrice di molti percorsi di sostegno alle donne e di promozione della cultura della gentilezza. Nel nuovo museo del vino di Marsala è stata allestita un'area dedicata a Marisa Leo. Un ricordo commosso anche all'ultimo Vinitaly, il primo senza Marisa. L'ha ricordata nell'ultimo concerto all'Arena di Verona anche Ignazio Boschetto, componente marsalese de Il Volo. Un ricordo carico di emozione, il testo di "Anima Fragile" letto e rivisitato con una dedica speciale a Marisa, poi l'arrivo di Gaetano Curreri degli Stadio, che ha arrangiato la canzone per Vasco Rossi. Un'anima fragile, quella di Marisa, ma allo stesso tempo forte, che ha protetto la sua bambina e che ha diffuso sorriso e gentilezza in ogni persona che incontrava.