Elezioni europee, i primi sondaggi. Movimento 5 Stelle prima forza in Sicilia

24/05/2024 19:30:00

Il Movimento 5 Stelle (M5S) emerge come la prima forza politica in Sicilia in vista delle elezioni europee, secondo un sondaggio condotto da "Keix Data for Knowledge" e pubblicato dal quotidiano "La Sicilia" di Catania. Con un 23,6% delle preferenze, il M5S si posiziona in vetta, confermando la sua rilevanza nella regione.

Il sondaggio, che ha coinvolto un campione di quasi duemila elettori siciliani, evidenzia uno scenario politico regionale che diverge significativamente dal trend nazionale. Infatti, contrariamente a quanto avviene nel resto d'Italia, Fratelli d'Italia (FdI), il partito della premier Giorgia Meloni, non risulta essere la lista più votata in Sicilia, attestandosi sotto il 20%.

Nel centrodestra, Forza Italia (FI) viene dato al 13%, mentre la Lega si ferma al 5,5%. Nel campo del centrosinistra, il Partito Democratico (PD) si attesta anch'esso al 13%.

Gli altri partiti registrano le seguenti percentuali: Stati Uniti d’Europa di Matteo Renzi ed Emma Bonino: 3,9%; Azione di Carlo Calenda: 2,8%; Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi: 1,4%; Pace Terra Dignità di Michele Santoro: 1,1%.



Risultato degno di nota è quello della lista "Libertà" di Cateno De Luca, che in Sicilia raggiunge un significativo 11,6%, segnalando una presenza robusta e competitiva nella regione.