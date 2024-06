Castelvetrano, la Lombardo Radice chiude la stagione dei viaggi d'Istruzione

04/06/2024 20:00:00

Con la conclusione dei viaggi di istruzione in Campania e in Sicilia orientale, si chiude l'intensa stagione dei viaggi e delle visite guidate per gli alunni dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo. Anche quest'anno, la scelta delle destinazioni ha avuto una matrice esclusivamente didattica, offrendo attività mirate e complementari alle tematiche curriculari di ogni classe.

I docenti delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi della Scuola Primaria hanno scelto itinerari con un forte taglio ambientale, come le visite all’agriturismo Carbona e Duca S. Martino, al Parco Naturavventura Finestrelle e al Giardino Botanico di Palermo. Altri itinerari hanno avuto un carattere artistico-etnico e archeologico, tra cui la Valle dei Templi di Agrigento, la Palermo arabo-normanna, Gibellina con il Museo delle Trame Mediterranee e il Museo Gemellaro.

Le classi della Scuola Secondaria di I grado hanno approfondito tematiche specifiche: le prime classi hanno visitato Salemi e Segesta, le seconde hanno seguito l’itinerario di Garibaldi in Sicilia occidentale, mentre le terze hanno esplorato l'arte contemporanea a Gibellina e Palermo. I viaggi di istruzione conclusivi hanno visto le classi prime e seconde seguire l'itinerario verghiano, mentre le classi terze si sono recate in Campania.

Il comportamento degli alunni è stato esemplare in tutte le uscite, caratterizzato dalla consapevolezza di vivere un’esperienza unica. Dopo gli anni del COVID, la possibilità di viaggiare e visitare luoghi lontani ha rappresentato un ritorno alla normalità, permettendo agli studenti di godere della bellezza in tutte le sue forme: artistiche, architettoniche, naturalistiche, paesaggistiche e gastronomiche.

I viaggi d’istruzione sono fondamentali per lo sviluppo personale e culturale degli alunni, incoraggiandoli a interagire con i compagni in un ambiente meno formale e a gestire libertà e responsabilità. Sveva, una delle studentesse, ha commentato: “È stata un’esperienza fantastica, grazie ad essa ho conosciuto nuovi compagni non solo della Pappalardo, ma anche dell’Enrico Medi. Ho visitato posti incantevoli, nuovi paesaggi e musei. Custodirò questi tre giorni indimenticabili nel mio cuore.”

Angelica ha aggiunto: “Sono state giornate ricche di emozioni, trascorse con i miei compagni e amici tra risate e curiosità.” Anche i ragazzi della 2^F hanno espresso la loro gratitudine: “Abbiamo vissuto un’esperienza bellissima, che ci ha permesso di socializzare con tanti ragazzi e ci ha reso più responsabili. Ringraziamo la Dirigente e i professori per l’opportunità che ci hanno dato.”

Questi viaggi tra storia, letteratura, scienze e mitologia hanno permesso agli alunni di esplorare e conoscere meglio se stessi e il territorio, arricchendo il loro senso di appartenenza e identità. Anita ha raccontato: “Il mio viaggio è stato bellissimo, pieno di emozioni, nuovi territori da vedere ed esplorare, nuove conoscenze e amicizie. Tra l’Etna, Catania, Aci Trezza e tutti gli altri posti spettacolari ho ritrovato amici ormai persi e amici nuovi, ma tra queste bellezze ho ritrovato anche me stessa, una me stessa che non rivedevo da tanto… le cose belle possono toccare il cuore.”

******

PROGRAMMA “LATTE NELLE SCUOLE” - Anche in questo anno scolastico l’Istituto ha aderito all’iniziativa “Latte nelle scuole” finanziata dall’Unione Europea e realizzata dal Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste per promuovere il consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari da parte degli alunni delle scuole primarie, nell’ambito di un più ampio obiettivo di favorire un corretto, sano e consapevole stile di vita, coerente con le più moderne indicazioni di carattere nutrizionale. L’adesione al progetto consente alla scuola di avere consegnati, nel corso della settimana, nei plessi “Lombardo Radice” e “Verga” prodotti lattiero-caseari, quali latte, formaggi e yogurt, anche

in versione senza lattosio e senza glutine per gli alunni con intolleranza, trasportati in appositi contenitori refrigeranti, da distribuire nelle classi ad integrazione della merenda di metà mattina.

Questa iniziativa, come quella di “Frutta nelle scuole” o “Fish for Kids” o “Una sardina in mostra”, rafforza l’impegno dell’istituto in favore dell’acquisizione da parte dei propri allievi di sane abitudini alimentari e per una corretta crescita. “Latte nelle scuole” consente di sottolineare l’apporto fondamentale del consumo di due pasti, a partire dalle ore mattutine, dei quali uno a casa con la prima colazione ed uno a scuola con la merenda; in particolare si intende promuovere nelle famiglie l’attenzione verso il primo dei due appuntamenti mattutini, ovvero la prima colazione, da fare come una sorta di rito di incontro della famiglia per avviare la giornata. La Dirigente nel dare notizia del progetto nelle classi ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa e l’apporto nutrizionale che essa consente e ha sensibilizzato tutta la comunità scolastica affinchè le finalità fossero condivise con alunni e famiglie.

******

“ConosciAMO il Liberty” a Palazzo Signorelli - Lunedì 27 maggio alle ore 15.00, presso Palazzo Signorelli in via XXIV Maggio, si è svolta la fase conclusiva del progetto “ConosciAMO il Liberty”. Questo progetto, finanziato dall'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale tramite la circolare assessoriale n.23 del 15/11/2023, ha visto la partecipazione attiva delle classi della Scuola Secondaria di I grado 3^ sez.B del plesso Pappalardo e 3^ sez.F e 3^ sez.I del plesso Medi.

Durante l'evento, gli studenti coinvolti nel progetto dagli esperti, Proff. Giuseppe Salluzzo, Rita Giambalvo, Giovanna Ingoglia, Teodora Agueci, Rosa Damiano e dall’esperto esterno Arch. Paola La Scala, hanno messo in pratica le conoscenze acquisite, fungendo da giovani ciceroni e conducendo una visita guidata aperta alla cittadinanza e alle Istituzioni civiche, per le quali erano presenti il primo cittadino Enzo Alfano e l’Ing. Taddeo, già Dirigente del Comune di Castelvetrano, oltre che l’Arch. Antonio Centonze di Italia Nostra ed una folta rappresentanza di cittadini.

I ragazzi avvalendosi del materiale di ricerca prodotto, con ricostruzioni disegnate della struttura originale del palazzo e delle decorazioni che ne adornavano le facciate, hanno illustrato con passione e competenza le caratteristiche storiche e artistiche di Palazzo Signorelli, una dimora in stile Liberty appartenuta all’omonima famiglia, una delle più ricche di Castelvetrano durante la seconda metà dell’Ottocento, con una sintesi delle notizie sulla famiglia, sulla città e sulle maestranze che vi hanno lavorato contestualizzate nell’epoca di riferimento.

Il progetto interdisciplinare “ConosciAMO il Liberty” è stata un'occasione unica per gli studenti di approfondire lo stile Liberty siciliano e l'Art Nouveau, le architetture di Ernesto Basile e la storia della famiglia Florio, immergendosi nella storia locale per riscoprire un patrimonio architettonico a lungo dimenticato. Grazie a questo progetto, Palazzo Signorelli è tornato al centro dell'attenzione pubblica, rinvigorendo la memoria collettiva e stimolando l'interesse verso il patrimonio culturale della città. Nel corso delle attività di approfondimento gli studenti hanno avuto modo di visitare luoghi simbolo del Liberty siciliano, come il Teatro Massimo, il Villino Favaloro e il Villino Florio, oltre a esplorare la mostra “Palermo Felicissima”, come culmine di un percorso formativo che ha permesso agli studenti di sviluppare competenze sia storiche che comunicative e di arricchire il loro bagaglio culturale.

Palazzo Signorelli, un esempio fulgido di architettura innovativa e moderna in linea con lo sviluppo del Liberty in Italia e dell’Art Nouveau in Europa, dopo essere stato troppo a lungo trascurato, torna così all’attenzione che merita quale simbolo di un momento culturale e architettonico quale è quello del Liberty insieme al suo committente Bartolomeo Signorelli, un industriale di Castelvetrano, amministratore dei beni dei Florio nel nostro territorio, personalità che ha avuto modo di conoscere architetti e artigiani all’avanguardia vicini ai Florio e a Ernesto Basile, come è il caso della Manifattura Terrecotte E. Vella di Caltagirone che ha realizzato in questo caso i rivestimenti in terracotta per le facciate e per la torretta belvedere.

Durante la visita guidata è stata distribuita una brochure illustrativa dell’edificio interamente realizzata a scuola dai ragazzi.

L'iniziativa ha ricevuto numerosi apprezzamenti sia dai partecipanti alla visita guidata che dai rappresentanti delle Istituzioni presenti, evidenziando il successo del progetto e l'importanza di continuare a investire nella formazione dei giovani attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti.

Come ha sottolineato la Dirigente Prof.ssa Maria Rosa Barone presente alla visita, ancora una volta l’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo ha dimostrato come la scuola possa svolgere un ruolo fondamentale nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale e nel creare legami indissolubili con il territorio per consolidare il senso di appartenenza ad una comunità ed alla propria città, di cui essere fieri ed alla quale dare il proprio contributo fattivo per il suo sviluppo e la sua valorizzazione, nell’ottica di una consapevolezza proattiva di cittadinanza attiva.