Gli appuntamenti della terza giornata di "Una marina di libri"

08/06/2024 12:00:00

Nella terza giornata di "Una marina di libri" nuove presentazioni di romanzi, saggi, poesie, con letture ad alta voce e mostre per l’infanzia, di esordi nel mondo della scrittura, e poi dialoghi intorno allo stato dell’editoria e alla promozione alla lettura con Libri al Sud.

Si parlerà di scrittrici e scrittori che ci mancano come Franz Kafka, conversazioni e approfondimenti sugli intellettuali siciliani di respiro internazionale, che non ci sono più e che ci hanno lasciato preziosi patrimoni da custodire, come Gioacchino Lanza Tomasi e Leonardo Sciascia. E ancora si discuterà con giornalisti e magistrati di inchieste, reportage e legalità nella sezione dal titolo Il dovere di informare: raccontare l’antimafia, gli incontri sono organizzati in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia (validi per i crediti formativi della professione).

A poco più di un mese dalle celebrazioni del 400esimo “festino” in onore della Santuzza, Una marina di libri rende omaggio a Santa Rosalia, patrona di Palermo, attraverso un libro che uscirà in questi giorni e una performance teatrale; il calendario della giornata propone un reading sul tema della pace e la presentazione al pubblico di rassegne culturali di teatro e musica che animeranno le serate estive siciliane. Appuntamento anche con La Summer School in Traduzione Letteraria, con I Segni di Rosalia, e con l’affollatissimo speakers’ corner, microfono aperto per scrittori e poeti emergenti, ed infine spettacoli itineranti nel pomeriggio e musica sui palchi serali.



Ecco alcuni appuntamenti della giornata

Teatro Coop: ore 17, Salvo Piparo con 400Anni (Dario Flaccovio Editore), con l’autore: Mario Azzolini, Ignazio E. Buttitta, Tiziana Martorana e Gaetano Savatteri; ore 18, Il dovere di informare: raccontare l’antimafia. Incontro con Teresa Principato ed Elvira Terranova, a cura di ODG Sicilia; ore 19, La poesia come atto di resistenza nella Palestina di oggi e di ieri, incontro e reading Emuse, Almutawassit, con gli interventi di Khaled Soliman Alnassiry, Sana Darghmouni, Gabriele Del Grande, con la partecipazione di Fatena Al Ghorra, poetessa di Gaza; ore 20, Il dovere di informare: raccontare l’antimafia. Incontro con Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia, a cura di ODG Sicilia; ore 21, Vinicio Marchioni con Tre notti (Rizzoli), insieme all’attore di cinema, teatro e tv, la giornalista Tiziana Martorana; ore 22, SANTE DELIZIE, performance teatrale di Francesca Picciurro, con Francesca Picciurro e Marzia Cillari.

Palco Tenute Orestiadi: Ore 12:30, “Libri al sud” un dibattito sullo stato delle politiche di promozione dei libri e della lettura tra festival letterari, patti per la lettura, biblioteche, librerie ed editori. Intervengono: Nicola Macaione, Presidente di ALI Palermo, Fabio Del Giudice, direttore AIE, Renato Alongi, Rete bibliotecaria BIblio TP, Domenico Occhipinti, autore di “Seguirà firmacopie. Festival e rassegne in Sicilia” (Navarra Editore), Margherita Perez, direttrice Biblioteca Regionale Siciliana, Ottavio Navarra, Gaetano Savatteri; ore 18.30, Le scrittrici e gli scrittori che ci mancano Kafka. Un mondo di verità, intervengono: Giorgio Fontana e Adriano Sofri; ore 19.30, C’era la guerra in Cecenia (Sellerio) di Adriano Sofri, con l’autore Elvira Terranova; 21.30, Presentazione di Orestiadi 2024, intervengono: il Sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, l'Amministratore di Tenute Orestiadi, Rosario Di Maria, il Presidente della Fondazione, Calogero Pumilia, il Direttore Artistico del Festival Alfio Scuderi e l'assessore alla Cultura Matteo Fontana. L’incontro è a cura di Tenute Orestiadi, Fondazione Orestiadi e Comune di Gibellina.

Casa Forst: ore 11:30, Carola Cusani con Il libro di Teresa (Marietti1820), interviene Costanza Quatriglio; ore 17, Conversazione intorno a Giuseppe Tomasi Lampedusa. Presentazione dei libri

Lampedusa e la Spagna di Gioacchino Lanza Tomasi e Il Principe fulvo di Salvatore Silvano Nigro, entrambi i libri sono pubblicati da Sellerio. Intervengono: Salvatore Ferlita, Salvatore Silvano Nigro e Nicoletta Polo Lanza Tomasi.

Spazio Cam: ore 12.30, Andare per i luoghi dell’editoria (Il Mulino) di Roberto Cicala, interviene Giulia Geraci; ore 18, Sguardi su Leonardo Sciascia: letteratura, impegno civile, arte visiva e cinema “Leonardo Sciascia nello scacchiere della letteratura italiana del ‘900” con Salvatore Ferlita, “L’impegno civile per la rinascita culturale di Gibellina e del Belìce” con Tanino Bonifacio; “Sciascia e le arti visive, un caleidoscopio critico” con Giuseppe Cipolla; “Sciascia e il cinema” con Ivan Scinardo; ore 19, Vito Lo Scrudato presenta Il Sicario e Shakespeare (Navarra Editore), con Bernardo Puleio e Mario Pintacuda; ore 20, Polveriera Tunisia. Cronache da un Paese al collasso (Rizzoli) di Sara Giudice, interviene Ninfa Colasanto; ore 21, Reading for Peace. Dialoghi e letture a cura di Paola Caridi, curatrice della collana La Stanza del Mondo Hopefulmonster editore.

Terrazza, ore 11.30, per I Segni di Rosalia - Il terzo sesso (Il Saggiatore) di Ines Testoni, con gli interventi di Valeria Patera, Pietro Perconti, Gea Schirò. L’incontro è a cura di Una marina di libri.

Palco del Sole: ore 16.30, "Segesta Teatro Festival" presenta l'edizione 2024, intervengono: Luigi Biondo, Claudio Collovà. Introduce e modera: Rosa Guttilla.

Spazio Monsù: ore 17, Spazio Monsù, per I segni di Rosalia - Ultracorpi (minimum fax) di Francesca Marzia Esposito, con gli interventi di Valeria Patera e Salvatore Tedesco; ore 18, Marielle Anselmo con Verso il mare (Affinità elettive), interviene Sara Manuela Cacioppo, incontro a cura di Institut français Palermo e Una marina di libri; ore 21, L’armaru (Navarra Editore) di Mariacristina Di Giuseppe. Intervengono: Laura Mollica e Giuseppe Greco. Modera Edoardo De Angelis; ore 22:30 Concerto Touch the sound project di Davide Santacolomba.

Spazio Dudi: Ore 11:30, “15 cose da fare per il mio pianeta”, lettura ad alta voce e piccoli esperimenti tardi dal libro di Editoriale Scienza, a cura di Agnese Baruzzi, autrice e illustratrice; ore 16:30 , “Blob per un po”, lettura ad alta voce e laboratorio creativo, a cura di Giovanni Colaneri, illustratore e autore del libro Blob edito da Hopi; ore 17.30, 30 “Detective Linus” , lettura ad alta voce e caccia al tesoro a cura dell’autore Angelo Mozzillo tratto dalla serie edita da Il Battello a vapore.

Il Festival, nato da un’idea di Maria Giambruno, è organizzato dall’Associazione Una marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi. Con il patrocinio di Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Sicilia, Università degli Studi di Palermo e AIE - Associazione Italiana Editori.