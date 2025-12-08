Sezioni
Cultura
08/12/2025 20:00:00

Marsala: l'associazione "Riscopriamo il Ricamo" celebra i dieci anni di attività

Dieci anni in cui un semplice filo si è trasformato in un legame. È questo il traguardo che l’associazione Riscopriamo il Ricamo celebra quest’anno, ripercorrendo un decennio di attività in cui mani, storie, tradizioni e sorrisi si sono intrecciati dando vita a una comunità unica, capace di custodire l’arte antica del ricamo e allo stesso tempo di rinnovarla giorno dopo giorno.

 

Nata come un piccolo spazio in cui condividere passione, creatività e memoria, l’associazione si è evoluta nel tempo grazie all’entusiasmo delle sue socie. Oggi, guardando indietro, il percorso compiuto non è soltanto una sequenza di attività e incontri, ma un mosaico di volti, momenti ed emozioni. La pazienza di chi impara, l’affetto di chi partecipa, la determinazione di chi non ha mai smesso di credere nel valore delle tradizioni: sono questi gli elementi che hanno reso possibile questa storia collettiva.

Ogni ago infilato, ogni tavolo preparato per un corso, ogni risata condivisa durante un incontro è diventata una tessera preziosa di questo viaggio. Un viaggio che non sarebbe stato possibile senza il contributo delle tante donne che, con dedizione e creatività, hanno messo tempo, cuore e competenze al servizio di un progetto destinato a durare.

 

Nel corso di questi dieci anni l’associazione non si è limitata a custodire un’arte antica, ma ha saputo reinventarla, aprendola al dialogo con il presente: nuovi stili, materiali contemporanei, sensibilità diverse. Il ricamo si è rivelato così non solo una tradizione da preservare, ma un linguaggio vivo, capace di raccontare chi siamo oggi e di offrire uno sguardo verso il futuro.

 

“Grazie a chi c’era agli inizi e a chi si è unito lungo la strada” è il messaggio che la presidente rivolge alle socie in occasione dell’anniversario. “Grazie a chi, punto dopo punto, ha contribuito a ricamare la storia della nostra associazione”.

L’augurio, ora, è che questi primi dieci anni siano solo l’inizio di un percorso ancora più ricco e significativo. Lunga vita al ricamo e alle ricamatrici. E, soprattutto, auguri a tutte le protagoniste di questa bella avventura artigianale e culturale.









