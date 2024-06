Marsala, domani a "Morsi & Sorsi di libri" si presenta "Stato Canaglia" 

16/06/2024 20:00:00

Torna l’edizione 2024 di “Morsi & Sorsi di libri”, la rassegna culturale e letteraria promossa a Porta Nuova da ‘morsi & sorsi… di Sicilia’ e Lillo Gesone con Libera Marsala Circolo “Vito Pipitone”, Libreria Mondadori e “Il Rumore delle idee”.

Dopo i primi due incontri con il giornalista di Report Sigfrido Ranucci e lo scrittore Pino Aprile, lunedì 17 giugno, alle ore 18, sarà la volta di Marco Birolini che con il suo ‘Stato Canaglia’ (edito da Ponte delle Grazie), indaga sugli aspetti più torbidi del moderno ‘grande gioco’: il traffico di droga, un affare troppo grosso con troppi soldi in ballo, troppi scambi internazionali, troppi interessi, troppi incroci con altri mercati sommersi, in primo luogo quello delle armi. E non sono solo folkloristici narcos nascosti nella giungla e mafiosi con la coppola e la lupara. Un approfondito lavoro di ricerca che ripercorre la documentazione prodotta negli ultimi decenni da magistrati e commissioni parlamentari, decenni in cui il nostro paese, e la Sicilia in particolare, si è trovato al centro del commercio mondiale di stupefacenti.

A dialogare con Birolini, il giornalista Rino Giacalone; presente l’on. Antonello Cracolici, Presidente della Commissione regionale Antimafia.