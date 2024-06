Castellammare del Golfo: domani al via la rassegna Gustorie di Sicilia

26/06/2024 19:27:00

Prende il via domani, giovedì 27 giugno a Castellammare del Golfo la prima edizione di Gustorie di Sicilia,

la rassegna che, fino a domenica 30 racconterà la Sicilia in tutte le sue sfaccettature tra degustazioni, spettacoli e incontri culturali.

«Quest’anno abbiamo puntato su manifestazioni di qualità come Gustorie di Sicilia, quattro giorni per promuovere e valorizzare le tipicità di Castellammare del Golfo tra degustazioni, musica e cultura – afferma il sindaco Giuseppe Fausto -. Alternando le attività in tre piazze cittadine, promuoviamo un progetto nel solco della cultura e della tradizione locale - per il quale ci avvaliamo di una società di comprovata esperienza qual è la Feedback - poiché miriamo a renderlo un appuntamento fisso annuale, legando il territorio alle radici storiche e culturali. Vi invitiamo a Castellammare per partecipare alle svariate attività in programma dal 27 al 30 giugno».

La Sicilia sarà celebrata in tutte le sue sfaccettature: dalla storia alla cucina, dall’arte alla letteratura, raccontate da Giusi Battaglia, volto di Giusina in cucina su Food Network e dalla giornalista Stefania Renda.

«Gustorie di Sicilia è una rassegna gastronomica e culturale che ha lo scopo di far conoscere i prodotti tipici e le tradizioni della nostra città così da rendere il nostro territorio sempre più attrattivo - sottolinea Mariella Caleca, assessore comunale al turismo e spettacolo -. L’iniziativa prevede quattro giornate ricche di attività e degustazioni, davvero per tutti i gusti, realizzate in collaborazione con le realtà associative e imprenditoriali locali. Rendendo “Gustorie di Sicilia” un appuntamento annuale, intendiamo prevedere un momento di crescita culturale ed economica della nostra città, creando interesse ed attrattiva con più momenti in centro storico tra degustazioni, cultura, musica e spettacoli, così da veicolare il brand Castellammare del Golfo. Vi aspettiamo!».

Tutti i giorni le degustazioni di street food, primi siciliani e dolci - Tante specialità della gastronomia siciliana saranno in degustazione tutti i giorni a piazza Petrolo e piazza Madrice. Dalle 18 e fino a mezzanotte è possibile assaggiare una selezione di primi siciliani in piazza Petrolo. Si può scegliere tra il cous cous alla nostrana con pesce, il cannellone “ncaciato” e il timballo di anelletti al forno. Lo street food è protagonista in piazza Madrice che propone in menu le arancinette al nero di seppia, panelle, crocché o il fish burger, il panino con porchetta di pesce spada. Si chiude in dolcezza a Piazza Petrolo, scegliendo tra il cannolo, le sfince e le cassatelle con ricotta. Le degustazioni sono a cura del ristorante Mirko’s e del bar Bonventre di Castellammare del Golfo. Ticket da 10 e 5 euro in abbinamento ad un calice di vino.

Ristogustorie: menu in concorso tra i ristoranti locali - Specialità siciliane nei ristoranti locali aderenti a “Ristogustorie”, l’iniziativa realizzata in collaborazione con Conad che celebra l’autenticità e la passione della cucina tradizionale siciliana. Nei ristoranti aderenti (Nescy Bistrot & Street food, Grani da re Pizzeria e ristorante, i ristoranti Al Burgo e Rosmarina, Red Pepper Sicilian Steakhouse e Coccio Cucina territoriale) per tutta la durata della manifestazione, si potranno assaggiare menù ideati ad hoc con l’utilizzo di prodotti della linea Sapori & Dintorni Conad che saranno all’insegna della tradizione gastronomica della Sicilia occidentale. Dopo averli degustati, sarà possibile votare i menù con il proprio cellulare. I due ristoranti che avranno ricevuto il punteggio più alto si sfideranno ai fornelli domenica 30 giugno sul palco in piazza Petrolo per vincere il titolo.

Il programma di domani, giovedì 27 giugno - Domani si comincia alle ore 18:30 sul palco in piazza Petrolo, con un benvenuto istituzionale alla presenza, tra gli altri, del sindaco e dell’assessore al turismo di Castellammare, Giuseppe Fausto e Mariella Caleca. Alle ore 19 le Matrioske in trio si esibiscono in piazza Madrice, mentre alle 19:30 in piazza Castello Giusi Battaglia intervista Stefania Auci, autrice dei libri della saga dei Florio, uno dei più grandi fenomeni editoriali degli ultimi anni, e Paolo Briguglia che ha interpretato Ignazio Florio nella serie “I Leoni di Sicilia”, tratta dai romanzi della Auci. Alle ore 21 lo chef Marcello Valentino preparerà una ricetta di sgombro in agrodolce con i prodotti Sapori&Dintorni Conad. Si chiude, alle ore 22:30 sempre in piazza Petrolo, con il concerto gratuito del cantautore Alessio Alessandra.

Il programma di venerdì 28 giugno - Alle ore 17 in Piazza Petrolo l’appuntamento con “EduFood Inclusion”, un workshop formativo ed educativo sui corretti e sani stili di vita promosso dall’Asp di Trapani e dal Ministero della salute dedicato ai giovani migranti. Alle ore 18 in piazza Castello la giornalista Stefania Renda intervista Antonio Pandolfo, Marco Manera, Stefano Piazza e i 4 Gusti, mentre alle 18:30 in Piazza Petrolo l’appuntamento dedicato al turismo azzurro, al pescaturismo e ai borghi marinari alla presenza, tra gli altri, di Alberto Pulizzi, dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea e di Francesca Biondo, direttrice di Federpesca. Alle 19 in piazza Madrice lo spettacolo dei cuntastorie, i Fratelli Rimi, mentre alle ore 21 in Piazza Petrolo “I Florio e la storia delle tonnare” con Daniela Brignone, storica dell’arte e autrice del libro “I Luoghi dei Florio”, Chico Paladino Florio e Rosaria Maria Asaro, figlia del rais di Castellammare del Golfo che si concluderà con un cooking show di Francesco Bonomo. Alle 21 in piazza Madrice si esibisce il Sicilian Duo, mentre alle 22:30 in piazza Petrolo andrà in scena lo spettacolo di cabaret con Antonio Pandolfo, I 4 Gusti, Marco Manera, Giovanni Cangialosi, Stefano Piazza, Marcello Mandreucci.

Il programma di sabato 29 giugno - Si comincia alle 18 in Piazza Castello dove Stefania Renda intervista Roy Paci, Francesco Lauricella, che presenta “Mizzica! Dizionario gastronomico siciliano” e Giacomo Moceri, che presenta “Amunì. Let’s go Se non sai come dirlo, dillo in siciliano”, entrambi Giunti editore. Alle 18:30 in piazza Petrolo l’appuntamento dal titolo “I grani di Sicilia e l’emporio di Segesta” con Dario Cartabellotta, dirigente generale dell’Assessorato regionale dell'agricoltura, Luigi Biondo, direttore del Parco archeologico di Segesta e Maria Elena Cusenza, responsabile CoopCulture. L’incontro si concluderà con un cooking show di Francesco Piparo. La scrittrice Giuseppina Torregrossa alle 19:30 in piazza Castello presenterà il suo ultimo libro “Stivali di velluto” (Rizzoli) che racconta di una giovane ispettrice alle prese con un efferato omicidio avvenuto alle Poste di Palermo nel 1977. L’incontro si chiude con una degustazione di vino Tenute Orestiadi. In piazza Castello alle ore 21 “La cucina siciliana è femmina? Arancina, arancino, spitino e il dizionario gastronomico siciliano” con Andrea Lo Cicero, Davide Fecarotta e Francesco Lauricella. Si chiude, alle ore 22:30 in piazza Petrolo con il concerto gratuito di Roy Paci & Aretuska.

Il programma di domenica 30 giugno - Lo spettacolo di pupi siciliani “Il gran duello tra il conte Orlando e l’Imperatore Agricane per l’amore della bella Angelica” di Salvatore Oliveri apre il programma di domenica, alle ore 18 in Piazza Castello. Si prosegue in Piazza Petrolo con la sfida tra i due ristoranti finalisti di RistoGustorie, la competizione promossa da Conad che premia i migliori interpreti della cucina siciliana. Alle 19.30 Stefania Renda intervista Lello Analfino e Salvo Piparo che presenta il libro “400Anni-Il Festino di Santa Rosalia fra tradizione, devozione e futuro” (Dario Flaccovio editore) in piazza Castello mentre alla stessa ora in piazza Madrice si esibiscono i Fratelli Rimi. Lo chef Peppe Giuffrè sul palco di Piazza Petrolo alle ore 20:30 preparerà i maccarruna di Casteddammari, un timballo di maccheroni vestito da cassata siciliana. Gran finale alle ore 21:30 in piazza Petrolo con Giusi Battaglia, Lello Analfino e Salvo Piparo.

Il programma completo sul sito www.gustoriedisicilia.it